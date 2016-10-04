به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز مدیر آموزش پرورش شهرستان زابل به همراه تعدادی از پرسنل با حضور در دفتر فرماندهی انتظامی این شهرستان هفته ناجا را تبریک گفت.

علی اکبر بزی ضمن تبریک و گرامیداشت هفته ناجا برتعامل بیش از بیش بین آموزش پرورش وفرماندهی انتظامی تأکید کرد و افزود: امیدواریم با کمک پلیس قانون مداری و احترام به‌ قانون و مقررات بین دانش آموزان و جامعه نهادینه شود.

مدیر آموزش پرورش زابل هفته نیروی انتظامی را فرصتی برای ارتباط بیشتر بخش های مختلف جامعه با پلیس دانست و گفت: مأموران انتظامی در جای جای این شهرستان حضور دارند وفرصتی برای آشنایی هرچه بیشتر مردم با نیروی انتظامی و آشنایی با خدمات این نیرو است.

سرهنگ غلامرضا نجابت فرمانده نیروی انتظامی شهرستان زابل نیز دراین دیدار، پرسنل نیروی انتظامی و معلمین را همکار و یاور یکدیگر دانست وخاطرنشان کرد: همه ما وظیفه ای مشترک در راستای تعلیم و تربیت و مراقبت از فرزندان این مملکت داریم.