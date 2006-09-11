راه اندازي 3 شبكه جديد تاكسي بي سيم در كرج

عبدالله شجاعي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج ، گفت: اين سه شبكه با مشاركت بخش خصوصي و نظارت سازمان تاكسيراني در سه منطقه جمعيتي كرج راه اندازي خواهد شد.

وي افزود: پس از عملكرد موفقيت آميز شبكه 133 كه از سه سال پيش تاكنون در كرج فعاليت دارد راه اندازي شبكه هاي جديد تاكسي بي سيم در كرج در دستور كار قرار گرفته است.

شجاعي خاطر نشان كرد: اين شبكه هم اكنون با 130 دستگاه تاكسي در سطح شهرستان كرج فعاليت دارد كه قرار است تعداد آنها به 250 خودرو افزايش يابد.

وي يادآور شد: پس از راه اندازي اين شبكه ها سيستم هاي GPS و GIS نيز در سازمان تاكسيراني راه اندازي مي شود تا امكان رديابي كامل خودروها در طول مسير باشد.

شجاعي اظهار داشت: با راه اندازي اين سيستم ها مي توان روي رايانه مسير خودرو را رديابي كرد و از وضعيت آن و سرنشينانش اطلاع حاصل نمود.

وي عنوان داشت : امكان استفاده از اين سيستم ها براي بخش خصوصي و سرمايه گذاران اين بخش نيز فراهم مي شود.

به گزارش مهر ، فراخوان مشاركت در راه اندازي شبكه هاي ياد شده از هفته آينده اعلام خواهد شد.