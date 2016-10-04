تهاتر راه آهن و شهرداری برای تعیین تکلیف محور تهران- تبریز

به گزارش خبرنگار مهر، احمد دنیامالی در پاسخ به تذکری در خصوص سرانجام زمین های آزاد شده در نتیجه زیرزمینی کردن راه آهن تهران تبریز در مناطق ۱۷ و ۱۸ از توافقات صورت گرفته با شرکت راه آهن خبر داد.



وی تصریح کرد: با توجه به عدم توانایی شهرداری در پرداخت نقدی برای تملک این زمین ها توافق شده است که این کار از طریق تهاتر انجام شود و هم اکنون در جلسات به دنبال نهایی کردن این توافق هستیم.



رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: با این وجود بر اساس توافقات پیشین موضوع تملک نافی مرتب کردن و نظافت محیطی این زمین ها توسط شهرداری های مناطق نیست.



دنیامالی همچنین در خصوص موضوعات مطرح شده در خصوص اعضای شورای شهر در برخی رسانه ها گفت: چرا رسانه ها صحبت های اعضا مبنی بر نگرفتن املاک را منتشر نکرده اند.



وی درباره شکایت تعدادی از اعضای شورای شهر تهران از رسانه‌ها اظهار داشت: بعضی از اعضای اعلام کردند که شکایتی انجام نداده‌اند و این موضوع باید منعکس شود. بعضی از اعضای شورای شهر نیز که مورد اتهام قرار گرفته‌اند اعلام کردند که چیزی دریافت نکرده‌اند ولی نمی‌دانم چرا این بحث‌ها به صورت کامل توسط رسانه ها منعکس نمی‌شود.



این عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: ما باید از همکاران خود دفاع کنیم و اجازه ندهیم کیان شورا زیر سوال برود.



وی گفت: بازرسی حق طبیعی دستگاه‌های نظارتی است بنابراین دستگاه‌های نظارتی و قوه قضاییه باید نسبت به موضوع املاک سریعتر اقدام و نتیجه نهایی منتشر شود.



دنیامالی افزود: بنده پیگیری‌های لازم را انجام دادم ولی هیچکدام از این مواردی که در رسانه‌ها منتشر شده مطرح نیست و بنده از اعضای شورای شهر درخواست می‌کنم اگر احیانا شکایتی کرده‌اند از شکایت خود صرف‌نظر کنند چرا که رسانه‌ها چشم و گوش ملت هستند.



وی همچنین به جلسه روز گذشته با نمایندگان مردم تهران، ری، شمیرانات و پردیس در مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و با مثبت ارزیابی کردن این اقدام گفت: باید کمیسیون‌های چندگانه مشخص و فعال شود.



وی ادامه داد: ۳ نفر از اعضا برای پیگیری امور معرفی شوند تا اقدامات زودتر به سرانجام برسد.