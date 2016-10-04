پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر رئیس جمهور به ویتنام خبر داد و گفت: حجت الاسلام حسن روحانی و "چان دای کوانگ" روسای جمهوری اسلامی ایران و ویتنام، در نشستی مشترک با حضور مقامات بلند پایه دو کشور، راههای تقویت بیش از پیش همکاری در عرصه های مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ، مذاکره هیاتهای عالیرتبه و همچنین امضای چند سند همکاری میان دو کشور را از دیگر برنامه های سفر دو روزه رییس جمهوری به هانوی ذکر کرد.

وی افزود: هیاتی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر روحانی در ویتنام حضور دارند و در نشست مشترک راههای توسعه روابط اقتصادی با همتایان ویتنامی خود را بررسی می کنند.