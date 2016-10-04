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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۲۷

به دعوت رسمی رییس جمهور ویتنام؛

روحانی صبح چهارشنبه عازم هانوی می‌شود

روحانی صبح چهارشنبه عازم هانوی می‌شود

رییس جمهور اسلامی ایران صبح چهارشنبه به دعوت رسمی رییس جمهور ویتنام به هانوی پایتخت این کشور سفر می کند.

پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر از سفر رئیس جمهور به ویتنام خبر داد و گفت: حجت الاسلام  حسن روحانی و "چان دای کوانگ" روسای جمهوری اسلامی ایران و ویتنام، در نشستی مشترک با حضور مقامات بلند پایه دو کشور، راههای تقویت بیش از پیش همکاری در عرصه های مورد علاقه دو طرف را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهند.

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور ، مذاکره هیاتهای عالیرتبه و همچنین امضای چند سند همکاری میان دو کشور را از دیگر برنامه های سفر دو روزه رییس جمهوری به هانوی ذکر کرد.

وی افزود: هیاتی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر روحانی در ویتنام حضور دارند و در نشست مشترک راههای توسعه روابط اقتصادی با همتایان ویتنامی خود را بررسی می کنند.

کد مطلب 3787414

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