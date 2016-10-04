خانواده دامپزشکی در تحویل غذای حلال به مردم رسالتی ویژه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد شاهچراغی بعدازظهر سه شنبه در دیدار مدیرکل و پرسنل دامپزشکی استان سمنان در آستانه روز ملی دامپزشک با وی در محل دفتر خود، خطاب به این قشر در سراسر استان، بیان داشت: شما خادمان گمنام نظام هستید که مردم از خدمات بزرگ شما بی خبر هستند لذا شما خدمات انجام شده خود را به اطلاع مردم برسانید تا با ارزش خدمات شما آگاه شوند.

وی افزود: از کارهای مهم و بزرگی که در حوزه دامپزشکی انجام می شود حضور روحانیان و ناظران شرعی در کشتارگاه ها است که باعث می شود غذای سالم و حلال به دست مردم برسد.

امام جمعه سمنان در ادامه گفت: غذای سالم و حلال در نسل انسان اثر می‌گذارد وظیفه شما در رساندن غذای سالم و حلال به دست مردم بسیار مهم است.

آیت الله شاهچراغی ضمن تقدیر از خدمات قابل توجه اداره کل دامپزشکی استان سمنان، خطاب به پرسنل این اداره کل، ابراز داشت: شما یک امتیاز ویژه نسبت به دیگر خادمان جامعه و نظام دارید که بسیار مهم بوده وآن رسیدن نفع کاری شما به همه مردم اعم از قشر غنی و قشر فقیر است و محدود به قشر خاصی نمی شود.

محمد سعیدی مدیرکل دامپزشکی استان سمنان نیز در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارش عملکرد، از تشدید فرآیند نظارت بر ذبح دام های ماه محرم در هیئات با حضور ناظران این اداره کل خبر داد.