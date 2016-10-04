مشاور امور فرهنگی و روحانیت استاندار لرستان منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی هوشنگ بازوند استاندار لرستان، حجت‌الاسلام «محمدرضا مبلغی» به عنوان مشاور استاندار در امور فرهنگی و روحانیت منصوب شد.

در حکم استاندار لرستان آمده است: نظر به تجارب و سوابق روشن و اثرگذار جنابعالی در مسیر ارزشمند تبلیغ و اشاعه شعائر و ارزش‌های دینی و شناخت دقیق از منزلت والا و نقش راهبردی و معنوی علما و روحانیون استان در هدایت جامعه به سمت و سوی پیشرفت، ترقی و کمال از یک‌سو و ضرورت انکارناپذیر زیرساختی مقوله فرهنگ و به‌کارگیری و تقویت راهکارهای اصیل فرهنگ ناب دین مقدس اسلام در بهبود سبک زندگی آحاد افراد جامعه و ضرورت تدوین سند جامع فرهنگی استان از سوی دیگر ، بدین‌وسیله شما را به عنوان مشاور استاندار در امور فرهنگی و روحانیت منصوب می‌نمایم.

امید است با اتکال به ذات مقدس حضرت باریتعالی و تحت زعامت روشنگرانه رهبر معظم انقلاب در عمل به وظایف محوله و تحقق سیاست ها و برنامه های موکد و مفصل دولت تدبیر و امید در حوزه های یاد شده موفق و منصور باشید.