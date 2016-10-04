به گزارش خبرگزاری مهر، صبح امروز جلسه ای با حضور مدیرعامل، قائم مقام و اعضای ستاد پروژه بهسازی خط ۵ شرکت بهره برداری تهران برگزار و طی آن هماهنگی های لازم برای آغاز عملیات بهسازی صورت گرفت.



محمد احمدی بافنده با تاکید بر این موضوع که برای اولین بار است که در ایران پروژه بهسازی برای یک خط قطار برقی صورت می گیرد اظهار داشت: هجده سال از بهره برداری از خط ۵ مترو تهران می گذرد که طی این زمان باعث شد تا بهسازی کلی این خط مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه این پروژه از چند منظر مورد اهمیت است تصریح کرد: تردد زیاد و طول خط ۵ مترو بر اهمیت بهسازی آن می افزاید ضمن آنکه این خط از قدیمی ترین خطوط بهره برداری شده مترو است و تاسیسات آن باید بر طبق استانداردهای جهانی هر چند سال یکبار مورد بازبینی و بهسازی قرار گیرد.

احمدی بافنده ادامه داد: اهمیت انجام اینکار به اندازه ای است که پس از به تصویب رسیدن مناقصه برای بهسازی این پروژه، ستادی با حضور معاونان و مدیران شرکت تشکیل و قوانینی برای انجام هرچه سریعتر و بهتر این پروژه وضع شد.

وی افزود: با تشکیل این ستاد سیاست اجرای پروژه در بخش های مختلف تعیین شده و هربخش مسئولیت کار محوله خود را بر عهده گرفته است.

مدیرعامل شرکت بهره برداری مترو تهران در ادامه به برخی از اقدامات در جهت بهسازی خط ۵ مترو اشاره کرد و گفت: تعیین کارگاه های اجرای کار، نحوه انتقال ماشین آلات، تغییر احتمالی سرفاصله حرکت قطارها، رعایت نکات ایمنی، اطلاع رسانی، آمادگی بخش های بحران در حین کار و کلیه جزییات فرعی کار به دقت مورد بررسی قرار گرفته است و معاونت و مدیریت های مرتبط با آنها در حال تدوین سرفصلهای موضوعات مربوط هستند.



احمدی بافنده همچنین با تاکید بر انجام هماهنگی های لازم درخصوص تسریع فرایند های حل مسائل موجود در انجام پروژه بهسازی خط ۵ اظهار داشت: طبق قراردادی که با پیمانکار این پروژه به امضا رسیده است بناست تا بخشهایی از خط ۵ که مشکلات کمتری نسبت به سایر بخش های آن دارد به عنوان پایلوت مورد بررسی قرار گیرد تا هم از نحوه انجام کار و هم از فعالیت پیمانکار نتیجه مناسب حاصل شود و همچنین با مطالعات، مشکلات پروژه بررسی و نواقص احتمالی برطرف شود.

وی خاطرنشان کرد: تصمیم بر اینست که آبان ماه سال جاری عملیات بهسازی خط ۵ شروع شود و تمام تلاشمان بر اینست تا در سریعترین زمان ممکن به بهترین نتیجه دست پیدا کنیم.

در ادامه اعضای ستاد بهسازی پروژه خط ۵ به تشریح وظایف خود و ارائه راهکار برای انجام سریعتر عملیات پرداختند.