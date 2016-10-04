۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۶:۴۹

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری:

۳۴هزار نفر از موزه های چهارمحال و بختیاری بازدید کردند

شهرکرد- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری چهارمحال و بختیاری گفت: در سال جاری ۳۴ هزار و ۲۹۴ نفر از موزه های استان چهارمحال و بختیاری بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن عسگری ظهر سه‌شنبه در نشست انجمن میراث فرهنگی با اشاره به فعالیت های شش ماهه نخست سال جاری، اظهار داشت: بررسی باستان شناختی، تعیین حریم آثار تاریخی، ثبت بناها و محوطه های تاریخی، ثبت آداب و رسوم و سنت و ثبت آثار طبیعی از فعالیت های انجمن میراث فرهنگی هستند.

وی در ادامه گفت: تهیه طرح های مرمتی و محتوایی، مرمت اشیای تاریخی، پژوهش های مردم شناسی، احداث و راه اندازی موزه ها از دیگر فعالیت های میراث فرهنگی به شمار می‌رود.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: در سال جاری ۳۴ هزار و ۲۹۴ نفر از موزه های استان بازدید کردند.

وی تاکید کرد: در حال رایزنی برای ثبت جهانی زردکوه بختیاری و دشت لاله های واژگون هستیم.

مدیرکل میراث فرهنگی چهارمحال و بختیاری یادآور شد: در راستای حفظ ارزش های تاریخی و توسعه گردشگری استان باید روستا های دارای بافت تاریخی را مرمت کنیم.

وی ادامه داد: در روستاهای یاسه چای، بارده و بهشت آباد بناهای تاریخی زیادی وجود دارد که نیازمند توجه بیشتر هستند.

وی گفت: در راستای نشان دادن آثار ناملموس پرونده کوچ عشایر به ثبت جهانی خواهد رسید.

