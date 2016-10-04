تعداد ورزشکاران سازمان یافته در شهرستان قرچک افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود مرسلپور ظهر سه شنبه در جلسه شورای روابط عمومی ادارات و حوزه های ورزش و جوانان استان تهران که با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در قرچک برگزار شد، اظهار داشت: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای رشد و توسعه هر چه بیشتر ورزش استفاده شود.

فرماندار شهرستان قرچک افزود: رسانه ها و روابط عمومی ها، نقش مهم و به سزایی را در توسعه امر ورزش در جامعه ایفا می کنند و نباید از این نقش به سادگی گذشت.

وی ادامه داد: از طرف دیگر وظیفه و رسالت روابط عمومی های ادارات و حوزه های ورزش و جوانان بسیار سنگین تر از دیگران بوده و باید از همه ظرفیت های موجود برای گسترش امر ورزش استفاده کنند.

مرسلپور اضافه کرد: روابط عمومی ادارات و حوزه های ورزش و جوانان به عنوان پل ارتباطی میان مردم، ورزشکاران و مسئولان هستند و اگر نقش خود را به خوبی ایفا کنند، رشد ورزش در همه جنبه های آن حاصل خواهد شد.

فرماندار شهرستان قرچک در ادامه با تشریح وضعیت ورزش این شهرستان یادآور شد: ورزش شهرستان قرچک سرشار از استعداد و توانمندی است وامروز شاهد هستیم که تعداد ورزشکاران سازمان یافته در این شهرستان افزایش یافته است.