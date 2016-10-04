شبکه های اجتماعی توطئه جدید دشمن بر علیه بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد حسینی شاهروی بعد از ظهر سه شنبه در نشست با جمعیت بانوان فرهیخته استان کردستان اظهار داشت: امروز دشمن با استفاده از فضای مجازی و شبکه های اجتماعی به دنبال نفوذ در داخل کشور است و ما باید هوشیار باشیم.

وی با اشاره به اینکه بانوان بیشترین قشر هدف دشمن در گسستن استحکام خانواده‌ها به شمار می‌روند، اظهار کرد: با توجه به اینکه اسلام روی تحکیم بنیان خانواده‌ها تاکید فراوان کرده است دشمنان نیز برای ضربه زدن به اسلام و گسستن استحکام خانواده‌ها در تلاشند.

وی عنوان کرد: استفاده از جنگ و تحریم‌های اقتصادی نتوانست دشمن را در رسیدن به اهداف شوم علیه ایران اسلامی پیش ببرد لذا با ایجاد شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی می‌خواهد به اهداف خود دست یابد.

وی افزود: دشمن قصد دارد با گرایش و جذب کودکان، جوانان و نوجوانان و تمامی افراد جامعه به ویژه بانوان ایمان و اخلاق آنها را نشانه بگیرد در حالیکه باید سعی شود از این فضای موجود در راستای رشد فضائل اخلاقی و ایمان استفاده کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کردستان یادآور شد: ۹۰ درصد گوشی‌های هوشمندی که وارد کشور ما می‌شود از طریق قاچاق وارد شده و این آسیبی جدی است اما مردم ما باید آگاهانه از تکنولوژی و فناوری روز استفاده کنند.

آیت‌الله شاهرودی با اشاره به اینکه بسیاری از امور امروزه از طریق اینترنت انجام می‌گیرد، گفت: باید استفاده از فضای مجازی و اینترنت مدیریت و به بهترین نحو ممکن و در راستای رشد و پیشرفت به کار گرفته شود.

وی گفت: شکل‌گیری و تشکیل جمعیت بانوان فرهیخته کار مبارک، ارزشمند و قابل تقدیری است و یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین مسائل کشور، مسئله فضای مجازی که نیاز به فرهنگ‌سازی بیشتر دارد.

وی به نقش بانوان فرهیخته در پاسخگویی به شبهات اعتقادی و دینی که از طریق فضاهای مجازی وارد می‌شود اشاره کرد و گفت: شبهاتی که از طریق فضای مجازی وارد می‌شود پاسخ داده شود و در مقابل رشد این فضاهای مخرب که هدفی جز دین‌زدایی و حمله به مقدسات ندارند باید ایستاد.

نایب رئیس دوم کمیسیون سیاسی و اجتماعی مجلس خبرگان خاطرنشان کرد: فضای مجازی، ابزار امیدوار کننده دشمنان برای رسیدن به اهدافشان است و مقام معظم رهبری هم بارها به اهمیت فضای مجازی هشدار داده که فضای بسیار سختی است و باید حساب شده وارد آن شد و همه جوانب را رعایت کرد تا در جهات مثبت اثرگذار باشد.