به گزارش خبرنگار مهر، علی یزدانی عصر سه شنبه در بازدید از شهرک صنعتی نظرآباد، با اشاره به ایرادات اساسنامه شرکت های خدماتی، آیین نامه دولت و قانون مصوب شرکت های خدماتی، اظهار کرد: رفع ایرادات در دستور کار وزارتخانه صنعت قرار دارد.

وی با تاکید بر اینکه اقدامات رفع ایرادات قانون مصوب شرکت های خدماتی در حال انجام است، گفت: در آینده ای نزدیک آنچه در اختیار سازمان قرار دارد به استان ها ابلاغ و مدارک لازم برای تغییرات به مجلس ارسال می شود.

معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه این مهم برای شرکت های خصوصی نیز پیش بینی شده است، بیان کرد: در صورت تصویب اختصاص ۳۰ درصد از سهم شهرداری ها و دهیاری ها در قالب مالیات بر ارزش افزوده به شهرک های صنعتی تعلق می گیرد و این مبلغ برای توسعه زیرساخت های شهرک هزینه خواهد شد.

یزدانی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر ضرورت توجه به نظافت و فضای سبز شهرک های صنعتی، افزود: با توجه به وجود بحران آب در کشور باید از آب موجود حداکثر بهره وری را داشته باشیم و در این راستا استفاده از پساب تصفیه خانه باید در دستور کار قرار گیرد.

مدیرعامل صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران تاکید کرد: در برنامه ششم توسعه درصد مشخصی از آب به حوزه صنعت اختصاص یافته است که برای هر استان به فراخور شرایط آن متفاوت است.

یزدانی با بیان اینکه امید است در بازدیدهای آینده وضعیت ظاهری و زیرساخت های شهرک های صنعتی استان البرز ایده آل تر باشد، گفت: مدیران شرکت های خدماتی نیز موظفند اقدامات خود را به صورت شفاف انجام داده و ریزدرآمد و هزینه را به تمامی واحدها ارائه کنند.