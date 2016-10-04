توان نظامی هوانیروز با تغییر نوع تهدیدهای دشمن ارتقاء یافت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان هوشنگ یاری، ظهر سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده جدید پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان با تسلیت ایام شهادت امام حسین (ع) اظهار داشت: شجاعت، بصیرت، ایثار و فداکاری شهدای کربلا در راه دفاع از ارزش‌های دینی درس بزرگی برای تمام افراد نظامی و همواره الگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی با اشاره به اینکه سابقه مجاهدت‌های هوانیروز در طول دوران دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست، افزود: نیروهای مخلص هوانیروز در طول دوران هشت ساله جنگ در تمام عملیات‌ها حضوری فعال داشتند و با جان‌نثاری کامل و با سرنهادن به فرمان ولایت از خاک وطن با تمام وجود خود دفاع کردند.

فرمانده هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: نام برخی از نیروهای ارتش همچون شهد صیاد شیرازی با ویژگی‌هایی همچون دین‌داری ژرف، انضباط کاری و ولایت‌مداری در طول تاریخ جاودانه خواهد بود و همواره الگویی برای افراد نظامی است.

وی با بیان اینکه نیروی انسانی در شکل‌گیری اتفاقات موثر و الگوساز تاثیری بسزا دارد، اضافه کرد: هوانیروز پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون بر روی موضوع تربیت نیروی انسانی با ایمان، متخصص، ولایت مدار و شجاع فعالیت کرده چراکه بر این اعتقادیم نیروی انسانی مهم‌ترین نقش را در پیشرفت یک مجموعه نظامی ایفا می‌کند.

یاری در ادامه با بیان اینکه هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با در اختیار داشتن خلبانانی شجاع و متعهد برای مقابله با دشمنان نظام آماده است، گفت: پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان یکی از بزرگ‌ترین پایگاه‌های هوانیروز کشور محسوب می‌شود که همواره درصدد ارتقای توان نظامی خود بوده است.

وی اضافه کرد: بر این اساس با توجه به تغییر نوع تهدیدهای دشمن، هوانیروز نیز بالگردهای خود را با سیستم‌های جدید ارتقاء داده و به روز کرده است که تمام این موارد به بهره‌گیری از توان داخلی بوده است.

گفتنی است در این مراسم سرهنگ عفیف به‌جای امیر نوربخش باقری به‌عنوان فرمانده جدید پایگاه چهارم رزمی هوانیروز اصفهان منصوب شد.