به گزارش خبرنگار مهر، اسحاق جهانگیری، بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در محل سالن اجتماعات استانداری برگزار شد با جدی خواندن موضوع اقتصاد مقاومتی، اظهار کرد: در این مسئله باکسی شوخی نداریم و مسئولان بهجای پرداختن به حواشی به دنبال امر مهم اقتصاد مقاومتی باشند.
جهانگیری بیان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی دلخوش به گزارشهایی که از استانها میرسد نیستیم و با گذاشتن هر وزیر بهعنوان مسئول این مهم در هر استان، مسائل را بهصورت دقیق پیگیری خواهیم کرد.
وی خواستار حساب کشی و پیگیری در بحث اقتصاد مقاومتی از سوی وزرای معین در هر استان شد و افزود: اگر در این زمینه مدیری ضعیف عمل میکند باید گزارش داده شود.
جهانگیری از اقتصاد مقاومتی بهعنوان یکی از بحثهای ریشهای و اساسی نام برد و تأکید کرد: برنامه ششم توسعه یک برنامه اقتصاد مقاومتی محور است و سیاستهای کلان آن در این برنامه دیدهشده است.
وی بابیان اینکه اقتصاد مسئله اول کشور است، عنوان کرد: بنابراین هرکس میخواهد در کشور اقدامی را انجام دهد باید بر روی مسئله اول کشور تمرکز کند.
معاون اول رییسجمهور تصریح کرد: پس از ابلاغ رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، در بین همه ذینفعان اقتصاد کشور، انسجام، هماهنگی و یکپارچگی به وجود آمد.
وی اظهار داشت: ۱۲۰ طرح در حوزه اقتصاد مقاومتی از اولویتهای برنامههای اقتصادی سال ۹۵ برای اجرایی شدن است.
تمام بدهی دولت به گندم کاران تا پایان مهرماه پرداخت میشود
معاون اول رئیسجمهور از پرداخت مطالبات گندم کاران تا پایان مهرماه جاری خبر داد و گفت: در سال جاری ۱۱.۵ میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شد که بیسابقه بود.
جهانگیری بابیان اینکه دولت باید بابت این میزان خرید، ۱۴ هزار میلیارد تومان به کشاورزان بپردازد، عنوان کرد: این در حالی بود که در سال ۹۲، ۶ میلیون تن واردات گندم داشتیم و یکی از دغدغههای ما تأمین گندم استانها بود که سیلوها فقط برای سه روز ذخیره داشتند.
وی با درخشان خواندن عملکرد دولت در بخش اقتصاد مقاومتی در نیمه اول سال جاری، عنوان کرد: امروز یکی از دغدغههای ما سیلوهای پر از گندم و مازاد بر نیازی است که از کشاورزان خریداریشده است.
جهانگیری بابیان اینکه تمرکز بر روی تولید کالاهای اساسی در داخل کشور از راهبردهایی بود که در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی انجام گرفت، گفت: در همین راستا توانستیم ذخایر کالاهای اساسی ازجمله گندم را به ۶ ماه و بیشتر برسانیم.
تا پایان دولت تمام روستاهای کشور گازرسانی میشود
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اقدامات انجامشده در دولت تدبیر و امید در راستای توسعه نفت و گاز، عنوان کرد: تا پایان دولت یازدهم تمام روستاهای کشور را گازرسانی میکنیم.
وی از سرمایه گذاری در طرحهای نفت و گاز و نیز طرحهای اولویتدار اقتصاد مقاومتی خبر داد و افزود: مهمترین طرحها، میدان مشترک پارس جنوبی است که باید بهحق خود برسیم و مشابه کشور مشترک برداشت داشته باشیم.
جهانگیری بابیان اینکه برخی از این طرحها در دوران تحریم و برخی نیز در دوران بعد از تحریم سرمایهگذاری و انجام شد، گفت: میشود از موضع استدلال، منطق و حرف قوی در مجامع مختلف شرکت کنیم و بالاخره بهحق خود برسیم.
وی اشارهای نیز به هفت هزار و ۵۰۰ واحد نیمه فعال و راکد داشت که بهمنظور فعال شدن آنها تاکنون به ۱۰ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی تسهیلات پرداختشده است.
وی تصریح کرد: در برخی استانها ارائه تسهیلات قابلقبول است و خوب عمل کردهاند اما در برخی استانها خوب عملنکردهاند که باید ارزیابی شود.
امسال رشد اقتصادی بالای ۵ درصد خواهد شد
وی بابیان اینکه از مثبت شدن دو میلیارد دلاری تراز صادرات نسبت به واردات در سال جاری خبر داد و افزود: این رقم، منهای نفت خام است.
وی یکی از شاهکلیدهای اقتصاد مقاومتی را از بین بردن اتکای اقتصاد کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت برشمرد و عنوان کرد: نفت باید به کارخانه، صنعت و واحدهای تولیدی تبدیل و بودجه دولت بر اساس درآمدهای غیرنفتی اداره شود و اینیکی از اهدافی است که در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی دنبال میشود.
جهانگیری با تأکید بر فعال شدن بازارچههای مرزی بهمنظور استفاده از فرصت مبادلات تجاری، گفت: خراسان شمالی یکی از استانهایی است که باید از این فرصت و مزیتی که به جهت دارا بودن مرز با کشور خارجی دارد، استفاده کند.
معاون اول رییسجمهور عنوان کرد: حتما امسال رشد اقتصادی بالای پنج درصد خواهد شد و اقتصاد کشور در سال جاری رونق خواهد گرفت.
وی بر موضوع دانشبنیان کردن فعالیتهای اقتصادی نیز تأکید کرد و افزود: یکی از موضوعات اصلی در این خصوص گیاهان دارویی است که با اتکا به دانش میتواند در این زمینه به موفقیتهای خوبی دست پیدا کرد.
ماندگاری اقتصاد مقاومتی مستلزم گفتمان غالب است
معاون اول رئیسجمهور تأکید کرد: اقتصاد مقاومتی در کشور برای ماندگاری باید تبدیل به یک گفتمان غالب شود و در این زمینه هنر دستگاههای فرهنگی، تبیین موضوع اقتصاد مقاومتی در جامعه است.
جهانگیری یکی دیگر از اولویتهای امسال دولت را مبارزه با قاچاق عنوان کرد و تصریح کرد: مبارزه با قاچاق به معنای برهم زدن آرامش بازار و مبارزه خردهفروشی نیست، بلکه به معنای مبارزه با مافیایی که در کشور جا خوش کرده، است.
وی با تأکید بر اینکه مخاطب اقتصاد مقاومتی فقط دولتمردان نیستند و مخاطب آنهمه آحاد جامعه اعم از مسئولان و مدیران، مردم، ائمه جماعات و عالمان هستند، اظهار داشت: باید در خصوص یکی از مسائل مهم اقتصاد مقاومتی که افزایش بهرهوری است، فرهنگسازی، اصلاحات ساختاری و اصلاحاتی در داخل بنگاهها ایجاد شود.
معاون اول رئیسجمهور بابیان اینکه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که از سوی رهبری ابلاغشده است، توسعه پایدار را برای کشور ترسیم میکند، تأکید کرد: باید با این نقشه راه، اقتصاد کشور را پیش برد.
موانع سرمایهگذاری در خراسان شمالی برداشته شود
معاون اول رئیسجمهور با تأکید بر فراهم آوردن زمینههای سرمایهگذاری در خراسان شمالی و شناسایی موانع در این زمینه، افزود: استان واحدهای صنعتی بزرگ و خوبی ازجمله آلومینای جاجرم و فولاد اسفراین دارد که با توسعه صنعتی خوبی در خراسان شمالی ایجادشده است.
جهانگیری با مهم خواندن زیرساختها در توسعه، گفت: باید کاری کنیم تا بخش خصوصی به این استان بیاید و اگر در این خصوص زیرساختهایی ازجمله شبکه ریلی مشکل دارد باید حل شود.
وی همچنین در خصوص طرح gttp پتروشیمی بجنورد هم که در سفر ریاست جمهوری به استان قول آن دادهشد، گفت: در دولت یازدهم قولی داده نمیشود مگر آنکه عملیاتی شود، بنابراین ظرف مدت کوتاهی این مسئله را رسیدگی خواهیم کرد.
معاون اول رییسجمهور فعال شدن واحدهای کوچک و متوسط در جهت ایجاد اشتغال را بهترین راهکار برای حرکت در مسیر اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و افزود: کوچک و چابک کردن دولت هنر ماست که برای تحقق این مهم همواره تلاش میکنیم.
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