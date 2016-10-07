به گزارش خبرنگار مهر، یکی از کارگزاران کریدور صادرات محصولات دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در راستای آشنایی شرکت های دانش بنیان با روش های تامین مالی واردات و صادرات، کارگاه آموزشی یک روزه ای را برگزار می کند.

در این کارگاه تخصصی آشنایی با روش های تامین مالی واردات و صادرات دو تن از مدیران با تجربه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حضور پیدا می کنند.

در این کارگاه به بررسی انواع روشهای تأمین مالی از منابع بین‌المللی، ساختار و محتوای قراردادهای مالی (شرایط مالی، حقوقی و ...) با اشاره به الزامات و شرایط جدید در بازارهای بین‌المللی و انواع ریسک‌ها و هزینه‌های مالی پرداخته می شود.

در ادامه، مراحل اجرایی یک قرارداد تأمین مالی به تفکیک اداری، بانکی و ضوابط قانونی استفاده از تسهیلات مالی خارجی (فاینانس) در چارچوب ساز وکارهای بین‌المللی تأمین مالی (مقررات OECD) تشریح خواهد شد.

در بخش آخر روشها و ضوابط تأمین مالی صادرات ارائه و مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.

این کارگاه روز جمعه ۱۶ مهر ماه برگزار می شود. شرکت های دانش بنیان می توانند با حمایت ۷۰درصدی از سوی کریدور صادرات محصولات دانش بنیان در این کارگاه شرکت کنند.

به شرکت کنندگان در این کارگاه، گواهینامه رسمی دانشکده مدیریت و مدرک بین المللی ANCCP ایتالیا اعطاء می شود.