به گزارش خبرنگار مهر، مراکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری عصر امروز سه‌شنبه سیزدهم مهر ماه در نشستی به تجلیل از خدمات و فعالیت‌های ادبی «دهر مندرنات» شاعر هندو و از محبان ادبیات فارسی و اهل بیت(ع) در شبهه قاره هند پرداخت.

در این مراسم، علیرضا قزوه مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در سخنانی با اشاره به آشنایی‌اش در سال ۸۵ با این شاعر هندو گفت: در آن سال در شب شعر مشترک ایران و هند، مرحوم دهرمندرنات را دیدم و خودش و آثارش را برایم معرفی کرد. سال بعد کتابی با عنوان «انوار حقیقت» برای انتشار به من داد. دیدم که این شاعر هندو برای همه ائمه(ع) شعر دارد مثلا او برای امام صادق(ع)، امام حسن عسگری(ع) و حتی برای امام زمان(عج) شعر داشت و به خودم می‌گفتم که ما شاعران مسلمان انقلابی گاه برای امام جعفرصادق(ع) شعر نداریم.

قزوه در ادامه افزود: مرحوم دهرمندرنات از خانواده برهمن‌های ساکن لکنو هند بود که همگی مسلمان هستند. پدرش وزیر توسعه دولت نهرو بوده و عمو و پدربزرگش نیز از شاعران هند به شمار می‌رفتند و به همین خاطر او ذوق هنری داشته است.

مدیر مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری در ادامه با اشاره به کتاب «هماری رسول» از این شاعر هندی گفت: او در این کتاب ۴۰۰ شاعر هندی را که نعت پیامبر(ص) شعر گفته بودند به همراه آثارشان معرفی کرد. به خاطر دارم که در آن زمان حق‌التالیف این کتاب حدود ۴ میلیون تومان به پول ایران می‌شد. وقتی از او خواستیم که این مبلغ را قبول کند، گفت وقتی برای خاندان اهل بیت(ع) کاری انجام دهند حق‌التالیف نمی‌گیرند، با همین تفکر او کتاب «هماری حسین» را هم نوشت، چند باری هم به ایران آوردیمش. خودش می‌گفت در ایران دوست دارم تنها به زیارت امام رضا(ع) و دوستان روایت کردند که چگونه و با چه اشتیاقی به این زیارت نائل شد.

وی ادامه داد: آخرین بار اردیبهشت ماه امسال در هند دیدمش. بعدها شنیدم ۱۰ روز قبل از فوتش کتاب آخرش با عنوان «هماری علی» را هم برای چاپ تحویل داده است گویا عهدی داشته که تا این کار به پایان نرسد آرام نخواهد شد.

برای دهر مندرنات صداقت و باور مهمترین مسئله زندگی بود

دیگر سخنران این مراسم، احمد جان‌میرزایی تهیه‌کننده مستند «دیدار» درباره این شاعر هندی نیز در سخنانی گفت: برای دهر مندرنات صداقت و باورهایش مهمترین مسئله زندگی بود. هیچ گاه حس نکردم که اهل اغراق باشد یا بخواهد خودنمایی کند. با وجود اینکه هندو بود ایمان راسخی داشت و می توان از او به عنوان یک مؤمن یاد کرد.

وی افزود: خودش برای من تعریف کرده بود که در کودکی در محله‌شان که از محلات شلوغ و بزرگ هند بوده گم می‌شود و مرد مسلمانی که او را پیدا می‌کند چند ساعت او را بر دوش خود گذاشته و دنبال مادرش گشته است. بعدها مادرش گفته است که تو باید در مدرسه‌ای درس بخوانی که چنین افرادی در آن حضور دارند و به همین خاطر او را برای تحصیل به مدرسه اسلامی دهلی می‌فرستد و جالب اینکه در آنجا نیز دهر مندرنات جزو دانش‌آموزان بسیار قوی و پیشرو در درس‌های اسلامی می‌شود و تنها تفاوتش با سایر دانش آموزان در این بود که مناسک را اجرا نمی‌کرد.

هیچ گاه برای فعالیت‌هایش از کسی مزد نمی‌خواست

کریم نجفی رایزن سابق فرهنگی ایران در هند هم در این مراسم در سخنانی با اشاره به منحصر به فرد بودن شخصیت این شاعر هندی گفت: هر گاه در خانه فرهنگ ایران او را می‌دیدم حس می‌کردم که به دنیا تعلق خاطری ندارم و این جهان صرفا برایش محلی است که توشه آخرتش را جمع کند.

نجفی ادامه داد: دهر مندرنات هیچ گاه برای فعالیت‌هایش از کسی مزد نمی‌خواست می‌گفت وقتی برای پیامبر خودمان شعر می‌گوییم چرا باید از دیگری اجر و مزدی بخواهیم؟ در سلوک او به خوبی می‌شد دید که دنیا را محل عبور می‌داند. چهار سال برای تالیف کتاب «هماری رسول» صرف کرد. همیشه می‌گفت این کتاب را نوشتم تا یادکردی باشد برای رهبر عظیم جهان بشریت. این کار برایم یک فریضه است و دل و جانمان را منور می‌کند. معتقد بود یاد پیامبر(ص) به زندگی ما محتوا و اصالت می‌دهد و باعث پختگی تقویت همت و استقلال ما می‌شود.

عدم تعلق دنیایی و دانایی در حرکاتش متبلور بود

سخنران پایانی این مراسم نیز محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری بود.

وی با اشاره به سه دیدار خود با دهر مندرنات گفت: آنچه از او در خاطرم مانده، شخصیتی فرزانه و احترام برانگیز است تا جایی که حتی اگر با او ارتباط زبانی هم برقرار نمی‌کردیم ناچار بر این بودیم که به او احترام بگذاریم. همچنین به نظر من عدم تعلق دنیایی و دانایی در حرکاتش متبلور بود و می‌شد حس کرد که چرا منزوی است و علاقه‌ای به دنیا ندارد.

مومنی شریف ادامه داد: آنچه اینگونه در هند می‌بینیم مربوط به تمدن اسلامی است و باید دقت کرد که استعمار با این کشور چه کرد که این چنین از فرهنگ اسلامی و فارسی دور شده است؟

رئیس حوزه هنری در ادامه با اشاره به معرفی این شاعر در همایش «باران غدیر» گفت: متاسفم که دو سالی است به خاطر مسائل اقتصادی این همایش برگزار نشده، اما این وعده را می‌دهم که سال آینده این برنامه برگزار می‌شود. با این حال متاسفم که رسانه‌ها وقتی برای هر موضوع کم اهمیتی حاشیه می‌سازند و با ما تماس می‌گیرند که درباره‌اش صحبت کنیم چرا درباره تعطیل شدن این همایش کلامی سخن نگفته و ما را مورد خطاب قرار نمی‌دهند.

مومنی شریف تأکید کرد: «باران غدیر» فرصت خوبی بود تا بتوانیم با وجه صحیح روشنفکری به معنای حقیقت جویی و یاور مظلوم بودن در میان متفکران دنیا آشنا شویم و همانطور که گفتم ان‌شاءالله در سال آینده این برنامه با قوت برگزار خواهد شد.