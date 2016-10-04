تلاش دولت کاستن از حواشی ورزش است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی رهگذر ظهر سه شنبه در جلسه شورای روابط عمومی ادارات و حوزه های ورزش و جوانان استان تهران در شهرستان قرچک که با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان شهرستانی برگزار شد، اظهار داشت: روابط عمومی ها جایگاه ویژه ای در نهادها و ارگان های مختلف دارند.

معاون روابط عمومی، تشریفات و امور بین الملل استانداری تهران با تقدیر از مسئولان شهرستان قرچک برای برپایی و برگزاری این نشست افزود: توجه ویژه و جدی فرمانداری شهرستان قرچک به حوزه های روابط عمومی جای مباهات و تقدیر دارد.

وی با اشاره به ضرورت توجه به ورزش ادامه داد: دولت یازدهم توجه جدی و ویژه به ورزش داشته و تلاش کرده است تا از حاشیه ها دوری کند، چرا که حاشیه ها به متن و اصل ورزش آسیب می زند.

رهگذر با تأکید بر نقش روابط عمومی ادارات و نهادهای مختلف برای توسعه و ترویج امر ورزش ضافه کرد: باید از ظرفیت ها و پتانسیل های مختلف برای گسترش و رشد ورزش در جامعه استفاده لازم برده شود و در این میان، روابط عمومی ادارات و نهادهای مختلف می توانند در این زمینه ایفای نقش کنند.