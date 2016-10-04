میزان استفاده خانمها از دخانیات در فیلم های برتر ۱۰ برابر شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ایازی امروز در آیین افتتاحیه طرح نظام مراقبت اجتماعی از دانش‌آموزان(نماد) که در ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش برگزار شد، گفت:طی تفاهم نامه ای با وزارت آموزش وپرورش از ۱۲۰ هزار مدرسه کشور، در یک مرحله بالغ بر ۸۵ هزار مدرسه در حوزه سلامت جسمانی و بازرسی از بوفه مدارس، بازرسی کردیم، که ۹۵ درصد مدارس از توزیع سوسیس، کالباس، نوشابه خودداری کرده بودند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، در مان و آموزش کشور تصریح کرد:در بحث سلامت روان دانش آموزان دغدغه جدی به خصوص در میان نوجوانان و جوانان داریم،.هنگامیکه می شنویم در شهری دو نوجوان خود را از بالای پلی پرتاب کرده و فوت می‌کند مسائل مهمی در پشت این قضیه وجود دارد. آمادگی داریم تا در سطح مدارس ورود جدی‌تری و معنا دار تری را داشته باشیم

وی با اشاره به سلامت جسمانی گفت: با پدیده‌های جدیدی در حوزه نوجوانان و جوانان مواجه هستیم و وقتی امروز مادر و نوزاد معتاد داریم در بدو تولد این نوزاد مشکل دارد و قتی وارد مدرسه می شود مشکلات آن بیشتر می شود.

وی با بیان اینکه سلامت معنوی نکته اساسی است، گفت: تمام دستگاه‌ها در حوزه معنوی که همان فرهنگسازی است باید ایفای نقش کنند و به وزارت آموزش و پرورش در این خصوص کمک کنیم.باید صدا و سیما و سازمان تبلیغات به صورت جدی وارد بحث فرهنگسازی سلامت معنوی شوند.

معاون اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش بیان کرد: بر اساس بررسی که توسط مرکز تحقیقات دخانیات صورت گرفته است در دهه اول پیروزی انقلاب اسلامی هر سال ۱۰ فیلم برتر را انتخاب کرده‌ایم که در طول سه دهه تبدیل به صد فیلم شده است، در دهه دوم میزان استفاده دخانیات در فیلم‌ها نسبت به دهه اول ۲ برابر و مصرف آن در خانم‌ها ۴ برابر شده است و در مقایسه با دهه سوم میزان استفاده از دخانیات در آقایان ۴ برابر و مصرف دخانیات در خانم‌ها ۱۰ برابر شده است.