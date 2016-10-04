درخشش ورزشکاران چهارمحالی در رقابت های جهانی ووشو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان چهارمحال و بختیاری، رقابت های ووشوی قهرمانی جوانان جهان با حضور نمایندگان ۵۱ کشور در شهر «بورگاس» بلغارستان آغاز شد و تا ۱۲ مهرماه ادامه داشت.

تیم جوانان ووشوی ایران در دو بخش تالو و ساندای دختران و پسران در این رویداد شرکت کرده است.

دراین رقابت ها «زهرا کیانی» صاحب مدال طلا شد و «فاطمه جزینی» و «نازنین بازدار» نیز به مدال نقره رسیدند.

«زهرا کیانی» در فرم «چیانگ شو» رده سنی جوانان با کسب امتیاز ۹.۴۰ بر سکوی نخست ایستاد و طلایی شد.