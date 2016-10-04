«امید شریفی نسب» به تیم نفت نوین آبادان پیوست

فریدون جمی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پس از مشورت با مدیرعامل باشگاه و استقبال وی از این حضور، با برگزاری چند جلسه با شریفی نسب از وی خواستیم تا با توجه به شرایط تیم صنعت نفت نوین ما را کمک کند که خوشبختانه او با این درخواست موافقت کرد.

وی افزود: به طور قطع حضور شریفی نسب کاپیتان نام آشنای سالهای نه چندان دور تیم صنعت نفت به بازیکنان جوان تیم صنعت نفت نوین روحیه می دهد ضمن اینکه تجربه تیم را نیز بالا می برد.

سرپرست تیم فوتبال بزرگسالان صنعت نفت نوین آبادان تصریح کرد: شریفی نسب بدون هیچ چشمداشتی قبول کرد تا در کنار بازیکنان بومی تیم صنعت نفت نوین شهرش، خدمت کند.

جمی با بیان اینکه شریفی نسب زودتر از سایر بازیکنان هم سن و سال خودش فوتبال را کنار گذاشت، گفت: با این حال او با انجام تمرینات منظم خود را به لحاظ بدنی در شرایط مناسبی نگه داشته بود و به طور حتم تجربه او در کنار انگیزه سایر بازیکنان می تواند سبب کسب موفقیت برای تیم شود.

به گزارش مهر، در زمان حاضر تیم صنعت نفت نوین آبادان با سه شکست از سه بازی در جایگاه آخر جدول ۱۲ تیمی گروه دوم لیگ دو بزرگسالان قرار دارد، این تیم روز شنبه ۱۷ مهرماه جاری و در هفته پنجم این دوره از رقابتها در تهران به مصاف تیم استقلال آبی می رود.