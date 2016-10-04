برگرداندن چهره روستایی به روستاها دغدغه مسئولان اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین خانی ظهر سه شنبه در نشست مطبوعاتی با اصحاب رسانه به مناسبت روز روستا با اشاره به طرح استانداری ها بری بازگرداندن چهره روستایی به روستاهای استان اصفهان، اظهار داشت: فرمانداری و استانداری با جدیت دنبال این مسئله هستند و قرار شد که با تخصیص اعتباری، مشاورین را استخدام و طرح‌هایی در راستای بازگشت چهره روستایی به روستاها بدهند.

وی بیان داشت: در روستاها بدنبال اجرای احکام و ضوابط ساماندهی منظره روستایی هستیم که این امر مصوب شده و با تخصیص تسهیلات و اعتبار سعی کردیم که دست به ترکیب روستاها نزنیم.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان اعلام کرد: اصفهان بیشترین تعداد روستاها را در سطح استان اصفهان دارد و چون ۲۵ درصد روستاهای استان در این شهر قرار دارد بنابراین به تبع ۲۵ درصد اعتبارات سالانه به این شهر تخصیص می‌یابد.

وی اضافه کرد: در سطح استان اصفهان ۹۵۶ روستا وجود دارد که از چند سال قبل طرح آسفالت روستاها را در برنامه داریم که امسال تاکنون ۱۱ هزار تن قیر تخصیص دادند که اگر با همین حجم قیر و اعتبارات خوب اختصاص یابد تا سه سال دیگر تمام روستاها آسفالت می‌شود.

خانی در ارتباط با اجرای طرح هادی در روستاها گفت: تا آخر برنامه پنجم توسعه کشور برای روستاهای ۲۰ خانوار به بالا این طرح تهیه شود که تاکنون برای ۸۸۳ روستای بالای ۲۰ خانوار استان این طرح تهیه شده است.

وی با اعلام اینکه روستاهایی که از آغاز طرح هادی آنها بیش از ۱۰ سال می گذرد نیاز است که طرح هادی آنها بازنگری شود، عنوان کرد: تاکنون در ۲۹۹ روستا این اقدام انجام شده و بازنگری طرح‌های هادی ۶۶ روستا در حال انجام است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان گفت: سال گذشته موفق به دریافت حدود ۳۴ هزار تن قیر شدیم که در سال جاری نیز با توجه به اینکه مصوب شد ۴۰۰ هزار تن قیر در میان استان ها تقسیم شود از این میزان ۱۱ هزار تن آن سهم استان اصفهان است.

وی با اشاره به موضوع صدور سند برای املاک روستایی اظهار کرد: از سال ۷۵ تا امروز تعداد ۱۷۷ هزار و ۵۷۹ جلد و برگ سند املاک روستایی و شهری با همکاری ثبت اسناد صادر شده همچنین تعهد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان اصفهان در سال ۹۵ تعداد ۱۱ هزار و ۱۰۰ جلد سند شهری و روستایی بوده است که تاکنون حدود ۵ هزار و ۵۱۵ جلد سند صادر و به متقاضیان اهدا شده است.