اختصاص اعتبار ویژه برای دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ کیاست سپهری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از محل دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای اظهار کرد: در حال حاضر دو هزار و ۷۰۰ متر از رودخانه مرزی آستارا چای دیواره سازی شده است و مابقی نیز با اختصاص اعتبارات لازم عملیاتی می شود.

وی تصریح کرد: در حدود پنج میلیارد تومان اعتبار نیاز است تا ادامه دیواره سازی رودخانه مرزی آستارا چای با هدف جلوگیری از انحراف مسیر رودخانه، طغیان و مهار نفوذ سیلاب به منازل حاشیه رودخانه مرزی انجام شده و به پایان برسد.

فرمانده مرزبانی استان گیلان گفت: روستاهای مرزی آستارا به دلیل قرار گرفتن در مسیر رودخانه مرزی آستارا چای در مواقع وقوع باران های سیل آسا در معرض خطر سیل و آب گرفتگی مزارع و واحد های مسکونی قرار می گیرند و دیواره سازی و تثبیت این رودخانه مرزی از خواسته های اصلی اهالی روستاها از مسئولان است.

سپهری تصریح کرد: ادامه طرح ساماندهی و دیواره سازی بخش ایرانی رودخانه مرزی آستارا چای در صورت اختصاص اعتبار لازم و تعیین پیمانکار از طریق آب منطقه ای و با هماهنگی و همکاری مرزبانی استان گیلان انجام می شود.

فرمانده مرزبانی گیلان به ارتباط و تعاملات مرزی خوب و مثبت مرزبانان دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان درحوزه مرزی استان گیلان و آستارا اشاره کرد و گفت: سرحدات ایران و آذربایجان مرزهای دوستی و صمیمیت است.

وی ادامه داد: با خطوط ارتباطی تلفنی که بین مرزبانان دو کشور در منطقه مرزنشین آستارا فعال است، مرزبانان در رابطه با موارد مختلف با یکدیگر گفتگو کرده و ملاقات های مرزی مرزبانان دو کشور نیز با هدف رفع مشکلات مرزنشینان انجام می گیرد.

سپهری به تفاهم نامه و پروتکل موجود بین دو کشور در زمینه ماهیگیری در رودخانه مرزی آستارا چای اشاره کرد وگفت: حفظ منابع آبزیان دریای خزر بسیار مهم است و در کنار صیادی باید به بحث حفظ نسل آبزیان موجود در این رودخانه مرزی با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط اهمیت داده شود.

فرمانده مرزبانی گیلان امنیت ممتاز مرزهای خشکی و دریایی استان گیلان را یادآور شد و افزود: برای کنترل و تامین امنیت مرزی، مرزبانان کشور به خصوص در استان گیلان زحمات زیادی می کشند و در سایه تلاش آنها، مرزهای کشورمان در شمال گیلان جزء سرحدات امن محسوب می شود.

رودخانه مرزی آستارا چای در شمال شهرستان آستارا قرار دارد و هرگونه بهره برداری از این رودخانه به طور مشترک بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان انجام می گیرد.