راهبری و تعامل با دستگاههای فرهنگی از اهداف تبلیغات اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر،شهرام دبیری ،رئیس شورای شهر تبریز عصر روز دوشبه با حضور در اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی دیدار و به گفتگو نشست.

مدیر کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی در این دیدار با اشاره به لزوم مدون سازی برنامه دینی و فرهنگی افزود:متاسفانه در فعالیتهای فرهنگی موازی کاری مشهود است که با هم گرایی نهادهای متولی فرهنگ در استان می توان در از بین بردن موازی کاری فرهنگی گام های خوب و عملی برداشت.

حجت الاسلام سید شهاب الدین حسینی با اشاره به ظرفیت های اداره کل تبلیغات اسلامی افزود:اداره کل تبلیغات اسلامی دارای پتانسیل عظیم مردمی است و باید با بهره گیری از این توان در راستای راهبری فرهنگی و عمل به منویات مقام معظم رهبری گام برداریم.

وی با اشاره به تبریز۲۰۱۸ که سال میزبانی تبریز از گردشگران کشورهای مسلمان است افزود:تبریز به عنوان اولین پایتخت تشیع دارای ظرفیت بالای گردشگری مذهبی است و ما می توانیم در سال۲۰۱۸ میزبان همایش مداحان و ستایشگران اهل بیت(ع)سراسر کشور باشیم و این همایش را به صورت بین المللی با حضور ذاکرین کشورهای مسلمان برگزار کنیم.

دبیری،رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این دیدارضمن اعلام آمادگی مجموعه شهرداری در خصوص همکاری و تعامل با اداره کل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی افزود:تبریز از لحاظ فرهنگی سابقه دیرین دارد و بحث فرهنگ آئینی و دینی آن نمود برجسته ای داشته و ما با همکاری این نهاد مقدس تلاش خواهیم کرد تا تصویری واقعی از یک شهر گردشگری مسلمان را به منصه ظهور بگذاریم.