به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، عبدالکاظم طالقانی درباره خبر انتخاب سعید عباسی به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال، گفت: اعلام شده بود که نشستی بین طالقانی، عباسی و قنبرزاده برگزار و در نهایت با تصمیم ما، عباسی به مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال معرفی شد تا به عنوان نایب رئیس دوم فدراسیون و رییس سازمان لیگ فعالیت کند که کل این خبر کذب بوده و آن را تکذیب می کنم.

وی افزود: انتخاب نایب رئیس و افرادی که رئیس فدراسیون به اعضای هیات رئیسه و مجمع معرفی می کند، فقط بر عهده شخص رئیس فدراسیون است نه فرد دیگر. بر همین اساس مطلب فوق را کذیب می کنم.

عضو هیات رئیسه فدراسیون فوتبال در پایان گفت: به دعوت هیات فوتبال استان خوزستان قرار است تا نشستی در خصوص موکب فدراسیون فوتبال برای برگزاری مراسم اربیعن حسینی در روز پنجشنبه هفته جاری برگزار شود تا هماهنگی های لازم در این خصوص با حضور استانداری، امام جمعه خوزستان و مسئولان مربوطه صورت گیرد.