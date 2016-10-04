۵۰ اکیپ دامپزشکی ویژه ایام محرم در استان تهران فعالیت می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران، سید اصغر برایی نژاد اظهار داشت: مأموران ۵۰اکیپ دامپزشکی، نظارت وبازرسی های بهداشتی خود را در قبال کشتار دام ها و استفاده برخی از هیئت های عزاداری از احشام آغاز کرده اند.

وی ادامه داد: مأموران دامپزشکی استان تهران در قالب این اکیپ ها و در ایام محرم، از تکیه ها، رستوران ها و آشپزخانه ها بازدید کرده تا گوشت های نذری مصرفی بدون هیچ مشکلی طبخ شود.

برایی نژاد تأکید کرد: مسئولان هیئت ها، تکیه ها و دسته جات عزاداری، ارتباطات خود را با دامپزشکی استان تهران گسترش دهند تا خدمات مطلوبی را از این اداره در ایام پیش رو کسب کنند.

مدیر کل دامپزشکی با بیان اینکه ۱۸کشتار گاه ثابت توسط بخش دولتی، خصوص و شهرداری تهران در استان تهران دائر است، اظهار داشت: مردم می توانند در ایام محرم و به صورت شبانه روزی، ذبح دام های خود را به صورت بهداشتی انجام دهند.