سهم خراسان شمالی از تولید ناخالص ملی مناسب نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی بعدازظهر سهشنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در محل سالن اجتماعات استانداری تشکیل شد، اظهار کرد: به نسبت وسعت و جمعیت خراسان شمالی، سهم این استان از تولید ناخالص ملی کم است.
وی بابیان اینکه مردم توانمندی برای ارتقای وضعیت اقتصادی خود را ندارند، تصریح کرد: در حوزه آموزشهای مهارتی وضع مناسبی نداریم.
وزیر معین در حوزه اقتصاد مقاومتی در خراسان شمالی میزان بیسوادی در این استان را نیز غیرقابلقبول توصیف کرد و افزود: افزایش توانمندی مردم، افزایش آموزشهای فنی و حرفهای، کاهش نرخ بیسوادی افراد زیر ۵۰ سال و اجرایی شدن برنامههایی در راستای فقرزدایی ازجمله اهدافی است که در این استان باید پیگیری شود.
ربیعی بر تقسیمکار دستگاهی بهمنظور ارتباطات افقی بین بخشی و ارتباطات عمودی به منظور پیگیری برنامهها در شهرستانها تأکید کرد.
وی افزود: در خراسان شمالی نیاز به تمرکز برای مبارزه با فقر و ارتقای توانمندی مردم است، چراکه ظرفیتهای خوبی در خراسان شمالی وجود دارد که باید بهخوبی از آنها بهره گرفت.
ربیعی پرورش کرم ابریشم، محصولات کشاورزی ازجمله گندم و کلزا، دامپروری، چغندرقند و همچنین ظرفیتهای «آی سی تی» را ازجمله این فرصتها برشمرد.
وی با تأکید بر اینکه خراسان شمالی نیازمند منابع یارانهای است، بیان داشت: برای اجرایی شدن برنامهها ناچار به تشویق بخش خصوصی هستیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: صنایع تبدیلی، خدمات مولد و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی از مهمترین اهدافی است که در راستای دستیابی به اقتصاد مقاومتی باید محقق شود.
ربیعی اشارهای نیز به ظرفیت ۲۰ میلیون مسافر عبوری از خراسان شمالی کرد و گفت: باید در این استان، مسافر گردی به گردشگری تبدیل شود.
وی عنوان کرد: کاهش بیش از یکدرصدی نرخ بیکاری در خراسان شمالی دور از دسترس نیست و باید محقق شود.
نظر شما