نیروهای عراقی منطقه الطرابشه در الرمادی را آزاد کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، نیروهای عراقی در ادامه مبارزات خود با تروریست های داعش موفق شدند یک منطقه دیگر را از لوث تکفیری ها پاکسازی کنند.

بر اساس این گزارش نیروهای امنیتی عراق منطقه الطرابشه را در شمال الرمادی واقع در استان الانبار از کنترل تروریست های داعش خارج کردند و پرچم عراق را در این شهر به اهتزاز درآوردند.

نیروهای عراقی پیش از این نیز منطقه ابوعساف واقع در استان الانبار از تروریست ها پاکسازی کرده و بر آن مسلط شده بودند.

گفتنی است نیروهای امنیتی عراق از هفته های پیش تاکنون عملیات آزادسازی نقاطی در الرمادی واقع در استان الانبار را کلید زده اند و در صدد پاکسازی کامل این استان هستند.