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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۷:۵۷

با حضور مسئولان؛

سه مدیر برتر جهاد کشاورزی استان تهران معرفی شدند

سه مدیر برتر جهاد کشاورزی استان تهران معرفی شدند

تهران-شش مدیر ستادی وسه مدیر شهرستانی برتر جهاد کشاورزی استان تهران در شش ماهه اول سال ۹۵ معرفی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران،   امین روشنی مدیر بازرسی، ارزیابی عملکرد وپاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی، در مراسمی که درسالن اجتماعات اداره کل دامپزشکی استان تهران برگزار شد، شش مدیر ستادی وسه مدیر شهرستانی برتر را در زمینه عملکرد شش ماهه اول سال ۹۵ معرفی کرد.

روشنی اظهار داشت: مدیران جهاد کشاورزی شهرستان‌های پاکدشت، ورامین، فیروزکوه سه مدیر شهرستانی برتر در زمینه عملکرد شش ماهه اول سال ۹۵ بودند، که از آنان تجلیل شد.

وی افزود: مدیران امور سرمایه گذاری، مکانیزاسیون، ترویج، امور دام، پشتیبانی، امور باغبانی، آب وخاک نیز درحوزه ستادی سازمان جهاد کشاورزی به عنوان مدیران برتر درشش ماهه اول شناخته شده و تقدیر شدند.

مدیربازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات سازمان جهادکشاورزی در ادامه به تشریح فرایند امتیاز دهی پرداخت و گفت: مدیران علاقه دارند که از جایگاه واقعی خود در سازمان مطلع شوند و  هدف اصلی ارزیابی عملکرد ‌نیز تغییر روش‌های غیر استاندارد به روش‌های مطلوب بود که موجب افزایش بازدهی کارکنان نیز می‌شود.
 

کد مطلب 3787503

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