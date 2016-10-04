به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر از توابع بخش امیرآباد و در سالن ورزشی این روستا، بیان داشت: برای نخستین بار و با به کارگیری نیروهای متخصص در رشته دندان پزشکی یونیت‌های سیار در مناطق محروم روستایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی سمنان مستقر شده است.

وی ابراز داشت: بهداشت دهان و دندان یک موضوع مهم و اساسی است که باید به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از تمام توان و امکانات در این زمینه خدمات مطلوب‌تر ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه برپایی بیمارستان صحرایی و ارائه خدمات به مردم محروم در روستاها امری حیاتی است، افزود: برپایی بیمارستان صحرایی در مناطق محروم یک فرصت است که مسئولان از نزدیک با کمبودها و مشکلات در این مناطق آشنا شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان داشت: برای نخستین بار بیمارستان صحرایی در سال ۹۲ از سوی بسیج جامعه پزشکی استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در منطقه محروم طرود راه اندازی شد و اکنون پنجمین بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر دامغان برپا شده است.

شادنوش با بیان اینکه در طول سال ۱۰۰ اکیپ درمانی با مشارکت و همراهی بسیج جامعه پزشکی استان سمنان برای ارائه خدمات درمانی به مردم مناطق محروم و روستایی سازماندهی می شوند، ابراز داشت: حضور در برنامه های بسیج به عنوان یک فرهنگ مقدس مهم است و همه ما متولیان امر سلامت افتخار می کنیم که بتوانیم در این امر مقدس و با ارزش خدمات خوب و شایسته به مردم مناطق محروم ارائه کنیم.