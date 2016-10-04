  1. استانها
  2. سمنان
۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۲۴

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان:

خدمات دندان‌پزشکی در مناطق محروم استان سمنان ارائه می شود

خدمات دندان‌پزشکی در مناطق محروم استان سمنان ارائه می شود

دامغان - رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه خدمات دندان‌پزشکی سیار در مناطق محروم استان ارائه می شود، گفت: ۲۴ عضو هیئت علمی در این طرح بیماران را یاری می رسانند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شادنوش بعد از ظهر سه شنبه در آیین افتتاح بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر از توابع بخش امیرآباد و در سالن ورزشی این روستا، بیان داشت: برای نخستین بار و با به کارگیری نیروهای متخصص در رشته دندان پزشکی یونیت‌های سیار در مناطق محروم روستایی از سوی دانشگاه علوم پزشکی و بسیج جامعه پزشکی سمنان مستقر شده است.

وی ابراز داشت: بهداشت دهان و دندان یک موضوع مهم و اساسی است که باید به این موضوع به صورت ویژه پرداخته شود و امیدواریم بتوانیم با بهره گیری از تمام توان و امکانات در این زمینه خدمات مطلوب‌تر ارائه کنیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان با بیان اینکه برپایی بیمارستان صحرایی و ارائه خدمات به مردم محروم در روستاها امری حیاتی است، افزود: برپایی بیمارستان صحرایی در مناطق محروم یک فرصت است که مسئولان از نزدیک با کمبودها و مشکلات در این مناطق آشنا شوند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیان داشت: برای نخستین بار بیمارستان صحرایی در سال ۹۲ از سوی بسیج جامعه پزشکی استان سمنان و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود در منطقه محروم طرود راه اندازی شد و اکنون پنجمین بیمارستان صحرایی در منطقه محروم کوه زر دامغان برپا شده است.

شادنوش با بیان اینکه در طول سال ۱۰۰ اکیپ درمانی با مشارکت و همراهی بسیج جامعه پزشکی استان سمنان برای ارائه خدمات درمانی به مردم مناطق محروم و روستایی سازماندهی می شوند، ابراز داشت: حضور در برنامه های بسیج به عنوان یک فرهنگ مقدس مهم است و همه ما متولیان امر سلامت افتخار می کنیم که بتوانیم در این امر مقدس و با ارزش خدمات خوب و شایسته به مردم مناطق محروم ارائه کنیم.

کد مطلب 3787505

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها