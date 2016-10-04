به گزارش خبرنگار مهر، صالح دریانورد عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هرمزگان در جایگاه هفتم ثبت اینترنتی خانوار نسبت به جمعیت برآوردشده قرار گرفت بیان داشت: با گذشت ۱۰ روز از آغاز سرشماری اینترنتی، تاکنون ۳۳هزار و ۳۶۶ خانواده در هرمزگان در سرشماری اینترنتی شمارش شده اند. براساس گزارش سامانه مرکز آمار ایران این تعداد ۷.۰۶ درصد از جمعیت استان را شامل می شود.

وی عنوان کرد: همچنان شهرهای ابوموسی، بستک و سیریک مانند چند روز اخیر در صدر میزان مشارکت به نسبت خانوارساکن قرار دارند. به طوریکه تاکنون در ابوموسی ۱۷درصد، بستک ۱۵.۹۷ درصد و سیریک ۱۳.۶ درصد از خانوارها در سرشماری اینترنتی شمارش شده است.

دریانورد با اشاره به این نکته که بندرعباس همچنان جایگاه خوبی ندارد و تاکنون ۴.۵۹ درصد از خانوارها در این سرشماری، شمارش شده اند، از مردم استان خواست هرچه زودتر نسبت به ثبت اطلاعات خانوار خود اقدام کنند.

به گفته وی، باتوجه به اینکه احتمال می رود تعداد زیادی از خانوارها شرکت در سرشماری اینترنتی را به روزهای آخر موکول کنند پیش بینی می شود حجم بالای مراجعه به سایت سرشماری موجب کندی روند تکمیل پرسشنامه در این ایام شود.

دریانورد با اشاره به اینکه سرشماری اینترنتی فرصتی برای ارزیابی جامعه در خصوص آمادگی اجرای دولت الکترونیک نیز هست افزود: مشارکت در سرشماری اینترنتی زمینه اجرای سایر امور اداری و سیاسی از این طریق را فراهم می کند.

وی تصریح کرد: ارتباطات الکترونیک امروزه بخش جدایی ناپذیرزندگی شده و با توجه به تسهیلات و امکانات ارتباطی دیگر سرشماری اینترنتی به راحتی امکان پذیر است.

در سطح شهربندرعباس سه پایگاه از ابتدای ساعت کار اداری تا ۱۸ هرروز در سه نقطه شهر به صورت رایگان ثبت اینترنتی اطلاعات خانوار مراجعه کنندگان را انجام می دهند و ستاد سرشماری استان نیز با شماره تلفن ۳۳۶۸۸۱۰۸ آماده پاسخگویی به سوالات همه هم استانی ها در همین ساعات است.

پایگاه شماره یک روبروی تعاونی مصرف فرهنگیان، سازمان برنامه بودجه، پایگاه شماره دو بلوارشهیدچمران، فرمانداری بندرعباس، پایگاه شماره سه میدان شهدا(یادبودسابق)، مرکز آموزش و پژوهشهای توسعه و آینده نگری استان هرمزگان، به عنوان سه پایگاه اصلی در کنار مدارس سرشماری اینترنتی مراجعه کنندگان را انجام می دهند.