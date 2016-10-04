به گزارش خبرنگار مهر، محمد سجاد رحمانی روز سه شنبه در بازدید از خبرگزاری مهر استان قزوین با خبرنگاران این رسانه دیدار و گفتگو کرد.

رحمانی در این دیدار که در دفتر خبرگزاری مهر قزوین برگزار شد اظهارداشت: تقویت جایگاه دفاتر و توجه به محتوای رسانه ای از محورهای اصلی خبرگزاری مهر کشور است و تلاش می کنیم با حفظ استقلال همچنان به رسالت حرفه ای خود عمل کنیم.

وی افزود: بدنبال تولید محتوای رسانه ای خوب در استانها هستیم ورعایت استانداردهای این حوزه ضروری است.

مدیرکل اموراستانهای خبرگزاری مهرکشور یادآورشد:برای خروج ازانفعال خبری باید گزارش های خوب در صدر برنامه های دفاتر استان ها باشد زیرا رسانه ای تاثیرگذار است که جریان سازی کرده و مطالبات مردمی را بخوبی مطرح کند.

رحمانی اضافه کرد:بخشی از وظیفه رسانه پوشش اخبار است اما در کنار آن گزارش بسیار الویت و اهمیت دارد و برند گزارشی مهر نباید با کاهش روبرو شود و تحت تاثیر برنامه های پوششی قرار گیرد.

خبرگزاری مهر استان قزوین وضعیت خوبی دارد

وی گفت: خبرگزاری مهر استان قزوین در مقایسه با سایر خبرگزاری ها از وضعیت بسیار خوبی برخوردار است البته با شرایط ایده آل فاصله دارد و با توانمندی نیروها و ظرفیت استان می تواند در تهیه گزارش های کشوری و تاپ یک جایگاه خوبی داشته باشد.

رحمانی اضافه کرد: تحقق کمیت رسانه ای، نداشتن خبرخوری، ابتکار و خلاقیت در کار، به روز رسانی، پاکیزه و درست نویسی و کسب جایگاه تولیدات برتر و بازدیدها از دیگر شاخص هایی است که در رسانه مهر باید مورد توجه جدی سرپرستان قرار گیرد.

وی تعدد گزارش های خبری، تهیه فیلم و راه اندازی کانال را از دیگر توصیه های کیفی بخشی امور دانست و خواستار توجه به آن شد.

دراین نشست محمدرضا جباری سرپرست خبرگزاری مهر استان گزارشی از عملکرد این رسانه ارائه کرد و در ادامه خبرنگاران و همکاران خبرگزاری مهر استان دیدگاهها و پیشنهادات خود را مطرح کردند.