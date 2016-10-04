به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صالحی بعدازظهر سه‌شنبه در جلسه شورای اداری خراسان شمالی که با رویکرد اقتصاد مقاومتی و در محل سالن اجتماعات استانداری تشکیل شد، خواستار نگاه حمایتی دستگاه‌های عمومی غیردولتی، صندوق‌ها و بانک‌ها از بخش خصوصی شد و افزود: ۷۸ پروژه نیمه‌تمام در استان شناسایی‌شده است که از این تعداد برای واگذاری ۷۴ طرح، متقاضی بخش خصوصی وجود ندارد.

وی با اشاره به ۱۶ هزار میلیارد تومان اعتباری که برای طرح تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر گرفته‌شده است، گفت: سهم خراسان شمالی از این میزان، ۴۲۲ میلیارد تومان است که به ۳۱۷ طرح اختصاص پیداکرده است.

مقام عالی دولت در خراسان شمالی بیان داشت: در حال حاضر ۳۹۰ طرح در سامانه بهین یاب ثبت‌نام‌شده است که از این تعداد ۲۳۰ طرح مورد تصویب کارگروه قرارگرفته و برای ارائه تسهیلات به بانک‌ها معرفی شدند.

صالحی بابیان اینکه از ۲۰۶ طرحی که به شعب بانک‌ها ارجاع داده‌شده، فقط ۴۰ مورد پرداخت تسهیلات انجام‌شده است، گفت: ۳۲.۲ میلیارد تومان به این ۴۰ طرح اختصاص پیداکرده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تخصیص سرمایه در گردش به هزینه‌های تولید تأکید کرد و با اشاره به پایلوت طرح گیاهان دارویی در خراسان شمالی، گفت: هدف‌گذاری این طرح، چهار هزار هکتار از اراضی استان است که زیر کشت گیاهان دارویی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در مرحله نخست ۱۵۰۰ هکتار پیش‌بینی‌شده است که برای یک هزار و ۶۳۰ نفر به‌صورت مستقیم ایجاد اشتغال می‌شود و ۱۵.۷ میلیون دلار نیز درآمد ارزی دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تمرکز جدی بر حفظ و توسعه اشتغال بنگاه‌های خرد و متوسط، ضرورت حمایت از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، ارائه تسهیلات از سوی بانک‌ها بدون در نظر گرفتن منابع و مصارف، تسریع در اجرای شبکه آب و فاضلاب شهری بجنورد، اولویت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، افزایش سهم استان از صندوق توسعه ملی، افزایش اعتبارات صندوق کارآفرینی امید در استان و توجه به طرح «جی تی تی پی» پتروشیمی به‌عنوان خواسته مردم ازجمله محورهایی بود که از سوی استاندار خراسان شمالی در این جلسه مطرح شد.

جلسه شورای اداری خراسان شمالی با رویکرد اقتصاد مقاومتی با حضور معاون اول رئیس‌جمهور و وزرای تعاون کار و رفاه اجتماعی و نیرو برگزار شد.