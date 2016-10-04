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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۸:۵۷

مدیرکل کمیته امداد استان بوشهر:

اجرای طرح «احسان حسینی» در ماه‌های محرم و صفر در استان بوشهر

اجرای طرح «احسان حسینی» در ماه‌های محرم و صفر در استان بوشهر

بوشهر- مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اجرای طرح «احسان حسینی» در ایام محرم و صفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کمیته امداد، احمد لطفی از اجرای طرح احسان حسینی و همچنین برگزاری مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع) باحضور مددجویان تحت پوشش این نهاد خبر داد و گفت: در همین راستا در ایام محرم و صفر با برنامه ریزی و هماهنگی های ایجاد شده، دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری سراسر استان، آماده دریافت نذورات ( غذای گرم و جیره خشک ) و کمک‌های نقدی مردم خیر و عزادار حسینی استان است.

وی خاطرنشان کرد: در راستای اجرای طرح احسان حسینی، استفاده از ظرفیت مراکز نیکوکاری، حسینیه ها، تکایا، هیئت‌های مذهبی و نیز نقش روحانیون، مبلغان و مداحان در ترغیب مردم به انجام کار خیر مدنظر است.

مدیرکل کمیته امداد استان با اشاره به اهداف طرح احسان حسینی اظهار کرد: استفاده از ظرفیت معنوی مومنان برای خدمت به نیازمندان در ماه محرم و صفر، جهت‌دار کردن نذورات مردمی با هدف رسانیدن نذورات به مستمندان واقعی و تبیین فرهنگ احسان به نیازمندان با لحاظ کردن جایگاه ارزشی احسان حسینی از اهداف این طرح است.

کد مطلب 3787535

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