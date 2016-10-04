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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۱۹:۲۳

معاون سیاسی استانداری قزوین:

انصاف در خبرگزاری مهر کاملا رعایت می شود

انصاف در خبرگزاری مهر کاملا رعایت می شود

قزوین- معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین گفت: انصاف و عقلانیت در خبرگزاری مهر کشور و نمایندگی آن در استان قزوین کاملا رعایت می شود و نقش این رسانه در تقویت روحیه وحدت و امید قابل توجه است.

به گزارش خبرنگار مهر، ایوب رحیمی عصر سه شنبه در دیدار با سجاد رحمانی مدیرکل امور استانهای خبرگزاری مهر که در دفتر معاونت سیاسی استانداری برگزار شد اظهارداشت: نقش رسانه ها در اطلاع رسانی وآگاهی بخشی جامعه بسیار خطیر و مهم است و در این مسیر کسانی که انصاف را رعایت می کنند خدمت ماندگاری به مردم ارائه می کنند.

وی افزود: رشد و تعالی هر جامعه به میزان امنیت و آرامش حاکم بر آن بستگی دارد و رسانه ها در ایجاد آرامش روانی بسیار تعیین کننده هستند و با قاطعیت باید گفت خبرگزاری مهر کشور و استان در این زمینه موفق عمل کرده است.

رحیمی بیان کرد: خوشبختانه حضور نیروهای حرفه ای و متعهد در خبرگزاری مهر استان قزوین موجب شده عقلانیت و انصاف حاکم بر این رسانه در کشور، در دفتر استانی نیز دیده شود و این رسانه در قزوین بسیار موفق و منطقی عمل کرده است.

وی اظهارداشت: آنچه ما در چند سال اخیر از عملکرد خبرگزاری مهر قزوین شاهد بودیم انصاف، بی طرفی، دوری از حاشیه و عقلانیت بوده و نوع پوشش خبری و انعکاس آنها توانسته به تقویت امید و وحدت در جامعه کمک موثری کند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین یادآورشد: شاید برخی گروهها و جناحهای سیاسی بخواهند رسانه ها در مسیر آنها حرکت کنند و از استقلال خوششان نیاید اما ما اعتقاد داریم حضور رسانه های مستقل و منصف مانند مهر توانسته به امیدبخشی جامعه کمک کند و فکر می کنیم این رسانه توانسته رضایت نسبی همه سلایق را جلب کند و همین مسیر برای تداوم موفقیت شما ضروری است.

وی گفت: عقلا و مسئولان استان وقتی اخبار مهر را رصد می کنند به ارزشهایی که این رسانه آن را دنبال می کند باور دارند و شاید همین استقلال خبرگزاری مهر موجب شده تا شما منبع خبری استان هستید البته این رسانه از نظر مشکلات مالی با چالش های جدی روبرو شده و ما نیز تاکنون نتوانسته ایم متناسب با خدمات شما کمک موثری داشته باشیم که امیدواریم بتوانیم این کمبود را جبران کنیم.

رحیمی تصریح کرد: امیدواریم بی توجهی مسئولان استان به دلیل مشغله و تعدد رسانه ها موجب نشود تا همکاران خبرگزاری مهر دلسرد و از این کار خطیر و طاقت فرسا ناامید شوند زیرا استان به خدمات صادقانه همه خبرنگاران نیازمند است.

وی گفت: یکی از آفت های جامعه گسترش ریا و تملق و چاپلوسی است و شاید کسانی که اینگونه هستند از افراد صادق جلوتر باشند اما اگر بخواهیم جامعه سالم شود باید به افراد سالم، دلسوز، متعهد بها دهیم و ازآنها حمایت کنیم.

رحیمی اظهارداشت: از دولت انتظار می رود از رسانه های مستقل، تشکل ها و سمن های مردمی و احزاب حمایت کند تا زمینه فعالیت سالم برای همه اندیشه ها و افراد تاثیرگذار فراهم شود و ما نیز باور داریم هر رسانه ای که وابسته به حزب و جریان خاصی است شاید گاهی نتواند بدون ملاحظه کاری فعالیت کند به همین دلیل باید از رسانه های مستقل و قوی حمایت جدی شود.

وی ضمن تشکر از فعالیت همه رسانه های مکتوب و مجازی اظهارامیدواری کرد با تلاش جمعی و ایجاد نشاط و امید در جامعه و تقویت روحیه وحدت با نقد سازنده به حل مشکلات توسط مسئولان کمک کنند.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین: جامعیت و سرعت عمل خبرگزاری مهر قابل توجه است

مدیرکل امور استانهای خبرگزاری مهر همچنین با نصرت الله علیرضایی مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین دیدار و گفتگو کرد.

علیرضایی در این دیدار گفت: بدون شک خبرگزاری مهر یکی از فعال ترین خبرگزاری های استان قزوین است که امروز نقش آن را همه لمس می کنند و به آن اذعان دارند.

وی افزود: جامعیت و سرعت عمل همکاران شما در خبرگزاری مهر استان به گونه ای است که می توان گفت همه گروهها و سلایق می توانند با مراجعه به آن تیتر و خبرمورد نظر خود را پیدا کنند و این قابلیت بسیار ارزشمند و قابل تقدیر است.

مدیرکل روابط عمومی استانداری قزوین یادآورشد: خبرگزاری مهر شاید یکی از رسانه هایی است که هیچگاه از موقعیت خود استفاده ابزاری نکرده و با تلاش مستمر و حضور موثر در همه رویدادها خود را به عنوان یک مجموعه تاثیرگذار به دیگران تحمیل کرده و شاید اگر جایی حضور نداشته باشد خلاء آن احساس شود.

علیرضایی گفت: ویژگی دیگر این رسانه این است با کمترین نیرو توانسته در رقابتی حرفه ای بسیار موثر عمل کند و ما آن را به عنوان یک منبع قابل اعتماد و منطقی و واقع گرا قبول داریم که با نگاه همه جانبه موفق عمل کرده است.وی از گزارش های خبری خبرگزاری مهر هم به عنوان ویژگی دیگر این رسانه یاد کرد و افزود: توجه به مناسبتها و سرعت عمل و نگاه مردمی در گزارش ها و گفتگو ها جایگاه مهر در استان را افزایش داده است.
 

کد مطلب 3787539

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