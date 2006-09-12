پاكسازي شن از معابر و منازل روستايي / احداث 7 كيلومتر باد شكن غير زنده

به گزارش خبرنگار مهر ، با توجه به اينكه ميانگين بارندگي ساليانه در سيستان حدود 60 ميليمتر (حدود 24 درصد ميانگين كشوري) است و از طرفي اختلاف درجه حرارت شب و روز ، تبخير شديد (حدود 5000 ميليمتر در سال)، وزش بادهاي فرساينده، بالا بودن سطح آب زيرزميني، شور شدن اراضي زراعي باعث خشكي فيزيكي شديد محيط شده و در سال هاي كه ميزان ورودي آب رودخانه هيرمند كاهش مي يابد، خشكسايل هاي مخرب توسعه پيدا مي كند.

يكي از مهمترين ويژگي هاي اقليمي سيستان وزش بادهاي 120 روزه است كه معمولا از نيمه ارديبهشت شروع و تا نيمه شهريور ماه ادامه مي يابد. بادهاي مذكور در سال هايي كه درياچه هامون پر از آب است سبب نشاط و سرزندگي در منطقه مي شود.

از سوي ديگر ، خشك شدن كامل بستر درياچه هامون و تبديل عرصه 450 هزار هكتاري آن به كانون توليد ماسه و گرد و غبار موجب مي شود حجم عظيمي از رسوبات بادي از كف درياچه حمل و باعث انسداد راه هاي مواصلاتي، مدفون شدن اراضي كشاورزي، پر شدن معابر و منازل روستايي، انهار و كانال هاي آبرساني شود.

علاوه بر اين، خشكي بستر درياچه هامون درصد ابتلا به بيماري هاي ريوي و تنفسي، بيماري هاي چشمي، بيماري هاي روده اي و همچنين بيماري هاي روحي و رواني را در ميان ساكنين اين مناطق افزايش مي دهد.

بنابر اعلام استانداري سيستان و بلوچستان تا كنون جهت كاهش اثرات ناشي از طوفان هاي شن اقدامات اساسي و پيشگيرانه و نيز اقدامات مقابله اي و موقتي از سوي ستاد حوادث غير مترقبه اين استان در سال جاري به انجام رسيده است.

از مهمترين اقدامات اساسي و پيشگيرانه اين ستاد كه در سال 84 محقق و پيگيري شده شامل 335 هكتار نهالكاري، 950 هكتار مالچ پاشي، چهارهزار و 357 هكتار مراقبت و نگهداري، 110 كيلومتر بادشكن سبز حاشيه مزارع و 620 هكتار احداث هلالي آبگير شده و كليه هزينه هاي آن ها از محل اعتبارات خشكسالي و استاني تامين شده است.

همچنين با توجه به اينكه اقدامات مقابله اي و موقتي ستاد حوادث غير مترقبه سيستان و بلوچستان بيشتر در بخش مسكن دنبال مي شود شامل انجام عمليات پاكسازي معابر و منازل روستايي، راه هاي مواصلاتي، انهار و رودخانه است.

طي شش ماهه اول سال جاري با فعاليت تعداد سه اكيپ پاكسازي توسط بنياد مسكن استان اقدام به پاكسازي 110 هزار متر مكعب شن از 17 روستا و معابر روستايي شده است.

علاوه بر اقدامات مذكور ، برنامه ريزي لازم براي اقدامات قابل انجام در شش ماهه دوم امسال شامل دو هزار هكتار نهال كاري، بيش از سه هزارهكتار مراقبت و نگهداري، 900 هكتار مالچ پاشي، 230 هزار متر مكعب مديريت هرز آب، حدود 800 كيلومتر كيلومتر بادشكن سبز حاشيه مزارع، حدود سه هزارهكتار احداث هلال آبگير، هفت كيلومتر احداث بادشكن غير زنده و حفر 20 حلقه چاهك توسط اداره كل منابع طبيعي اين استان صورت پذيرفته كه در صورت تامين اعتبار به مرحله اجرا درخواهد آمد.