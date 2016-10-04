به گزارش خبرنگار مهر، آئین گشایش این نمایشگاه صنعتی که نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم در کشور است، عصر روز سه شنبه با حضور خریستو پولن داکف، سفیر کشور بلغارستان در ایران و جمعی از مسئولان استان مرکزی و فعالان صنعتی و اقتصادی استان برگزار شد.

نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم کشور از سیزدهم مهرماه به مدت سه روز برپا است و جدیدترین محصولات صنعت آلومینیوم کشور ایران و همچنین سه کشور قزاقستان، کره جنوبی و بلغارستان در آن به معرض دید عموم گذاشته شده است.

برگزاری سمینارهای تخصصی از برنامه های جانبی این نمایشگاه بین المللی است.

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان و سیستم های سرمایشی و گرمایشی، نیز عصر سه شنبه همزمان با نخستین نمایشگاه بین المللی صنعت آلومینیوم، در محل نمایشگاه های غرب کشور در اراک آغاز شد.

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان در فضایی به وسعت پنج هزار متر مربع و با حضور بیش از ۸۰ شرکت کننده در زمینه های ساختمان، انبوه سازی، آسانسور، پله برقی، سرمایش و گرمایش، شیرآلات و لوله برپا شده است.