به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری شامگاه سه‌شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با بیان اینکه جامعه رسانه‌ای استان اصفهان جزو قوی‌ترین، سالم‌ترین و فنی‌ترین جامعه در سطح کشور است، اظهار داشت: ما خوشحال هستیم که در تمام عرصه‌ها سرآمد تمامی عرصه‌ها هستیم و رسانه‌ها نیز به عنوان یکی از بخش‌های اساسی آن به شمار می‌روند. وجود تک تک اهالی رسانه‌ها در عرصه‌های تخصصی خود، یکی از دلایل موفقیت و بازوهای توانمند پیشرفت ورزش استان اصفهان در طول سال‌های گذشته به شمار می‌رفته است.

وی ادامه داد: باشگاه ذوب‌آهن طی دهه‌های حیات خود از ابتدای افتتاح کارخانه ذوب‌آهن، به عنوان یک باشگاه فرهنگی ورزشی، بازوی توانمندی برای کشور بوده و موفقیت‌های دهه‌های اخیر در راه افتخارآفرینی ورزش استان و کشور در جوامع داخلی و بین‌المللی این موضوع را نشان می‌دهد.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به ضرورت سازندگی باشگاه‌های مختلف حرکت باشگاه ذوب‌آهن به عنوان یک باشگاه سازنده در کشور، الگوی مناسبی برای سایر باشگاه‌ها در سطح کشور به شمار می‌رود و باشگاه ما سردمدار سازندگی، توسعه و پیشرفت بوده و بسیاری از بازیکنان تیم‌های ملی طی سال‌های گذشته، از آن، تغذیه می‌شده‌اند.

دلایل اصلی پیشرفت‌های مختلف ذوب‌آهن

وی درباره دلایل پیشرفت‌های صورت گرفته در این زمینه خاطرنشان کرد: داشتن برنامه استراتژیک، نیروی انسانی متخصص، ساختار سیستمی مناسب و امکانات مناسب برای پیشرفت، این موضوع را به خوبی نشان می‌دهد.

آذری افزود: امروز باشگاه ذوب‌آهن بار دیگر به برندی بین‌المللی تبدیل شده و این مسئله به دلیل تلاش شبانه‌روزی کسانی صورت گرفته که در راه بازسازی برند رو به اضمحلال باشگاه ذوب‌آهن، زحمات بسیاری را متحمل شدند.

وی خاطرنشان کرد: تلاش‌های مختلف اهالی رسانه باعث شد که همه امروز آرزوی سرمربیگری در این تیم را داشته باشند و خوشحال هستیم در حال حاضر همه انواع ارتباطات را برقرار می‌کنند تا بتوانند به عنوان سرمربی باشگاه ذوب‌آهن اصفهان فعالیت کنند.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته از سوی اعضای هیئت مدیره باشگاه تصریح کرد: یکی از عوامل پیشرفت این باشگاه، وجود افراد متخصص، متعهد و مدیر بود که ما را در راه خود راهنمایی کرده و تلاش و حمایت بسیاری در این زمینه صورت دادند.

وی تصریح کرد: یکی از عوامل موثر در پیشرفت‌های باشگاه ذوب‌آهن اصفهان، حمایت هواداران این باشگاه در عرصه‌های مختلف بوده که این موضوع باعث موفقیت‌های آن شده است.

ذوب‌آهن در تنگناهای مختلف اقتصادی قرار دارد

آذری با اشاره به مشکلات اقتصادی باشگاه ذوب‌آهن تصریح کرد: امروز علاوه بر باشگاه، شرکت سهامی ذوب‌آهن در تنگناهای اقتصادی است اما با این حال، باشگاه ما هنوز هم به عنوان باشگاهی است که تیم‌های مختلفی را حمایت کرده و تلاش می‌کند که جایگاه خود را در بین باشگاه‌های مختلف حفظ می‌کند. امروز تیم‌های ما تلاش می‌کنند به عنوان نمایندگان شایسته اصفهان در عرصه‌های بین‌المللی و ملی حضور پیدا کنند.

وی ادامه داد: احساس من این است که ذوب‌آهن برای بزرگتر شدن و پیشرفت ببیشتر، نیاز به آن دارد که از قالب جدید خود نیز خارج شود و با الگوهای جدید مدیریتی در کنار نرم‌افزارها و سخت‌افزارهای مختلف، نیازمند منابع مالی و نیروی انسانی جدید است.

برخی از قهرمانی‌های ذوب‌آهن بهره‌برداری‌های سیاسی کردند

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان با با بیان اینکه باشگاه ما نخستین باشگاهی است که حق رشد را گرفت و طلایه‌داری این موضوع را به خود اختصاص داده، خاطرنشان کرد: متأسفانه در سال‌های مختلف، بهره‌برداری‌های سیاسی مختلفی از افتخارات باشگاه ذوب‌آهن به وجود آمد اما حمایت‌های لازم در مواقع مورد نیاز از باشگاه صورت نگرفت.

وی با انتقاد از بی‌توجهی به افتخارات ذوب‌آهن در سال‌های گذشته افزود: من نیازی به قدردانی از سوی چهره‌های سیاسی و دیگر افراد ندارم اما باشگاهی که امروز افتخارات بسیاری را کسب کرده و می‌تواند به عنوان نماد افتخارات مختلف مورد توجه قرار گیرد، چرا برخوردهایی از این دست را شاهد است.

آذری گفت: سئوال من این است که آیا ما در باشگاه خود تلاش نکردیم که ورزش استان به بالاترین سطح خود برسد و تیم‌های مختلف، از این موضوع بهره لازم را بگیرند؟ به نظر من برای بزرگتر شدن باید بسیج استانی صورت گیرد و در این راستا اقدامات مختلفی انجام شود زیرا انتظار می‌رود که مقامات مختلف آستین همت را بالا بزنند و به این سمت بروند که ارزش‌گذاری‌های مختلفی برای این تلاش‌ها انجام دهند.

وی اضافه کرد: امروز مدیرعامل شرکت ذوب‌آهن اصفهان به هر یک از مدال‌آوران المپیک باشگاه ذوب‌آهن، مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان هدیه داد تا از آنها تقدیر ویژه انجام دهد.