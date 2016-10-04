سه عضو هیات امنای جهاد دانشگاهی انتخاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آقایان قرنفلی، شاه وردی و ایمانی به عنوان اعضای هیات امنای جهاد دانشگاهی انتخاب شدند.

در ادامه این جلسه که عصر سه شنبه برگزار شد، گزارش تحولات و تلاش هایی که برای جذب اعضای هیات علمی دانشگاه های سراسر کشور انجام گرفته است، قرائت شد.

بر اساس این گزارش، در مجموع نزدیک به ۴۳ هزار نفر به عنوان اعضای هیات علمی در دانشگاههای زیرمجموعه وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی جذب شده اند.

همچنین در این جلسه با اشاره به روند مطلوب نسبت استاد به دانشجو و شیب مناسب جذب محققین در دانشگاه ها در سال های اخیر، بر توجه هرچه بیشتر به کیفیت آموزش عالی بویژه در گروه علوم پزشکی و همچنین جذب محققین و دانشمندان در دانشگاه های کشور تاکید شد.

در ادامه اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی از تلاش ها، خدمات و زحمات دست اندرکاران این تحول بزرگ در مجموعه علمی و آموزش عالی قدردانی کردند.