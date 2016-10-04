به گزارش خبرنگار مهر، سیدحمیدطهائی عصر سه شنبه در جلسه شورای حفاظت از منابع آب استان، بر ضرورت پیگیری مصوبات این شورا تأکید کرد و گفت: حفاظت از منابع آبی موجود امری مهم و حیاتی تلقی شده و دبیرخانه باید به جد پیگیر مصوبات باشد.

وی با تأکید بر لزوم توجه به امر بازچرخانی آب در صنایع تصریح کرد: امروزه در دنیا با شیوه های نوین به چندین طریق منابع آبی را مورد بازچرخانی قرار می دهند، با وجود تأکید به اجرایی شدن این امر شاهد بی توجهی دست اندرکاران امر هستیم و این قابل قبول نیست.

طهائی با اشاره به اینکه منابع آبی محدود و تجدیدناپذیراست و نباید همانند کالایی یکبار مصرف به آن نگریست، ضرورت پیگیری اداره کل صنعت، معدن و تجارت در خصوص موضوع بازچرخانی آب در صنایع را خاطرنشان و تصریح کرد: برغم مکاتبات انجام شده با صنایع، این مهم در حد رفع تکلیف باقی مانده و جدیتی را در اجرا شاهد نیستیم.

استاندار البرز تأکیدکرد: پلمپ چاه های غیرمجاز حفاری شده در صنایع باید با شیوه های سختگیرانه اعمال شود.

وی استفاده از گونه های کم آب بر در پوشش فضای سبز مناطق را نیز از جمله شیوه های مدیریت منابع آبی موجود دانست و با بیان اینکه در فضاهای خالی شهر کشت انواع گونه ها را شاهد هستیم گفت: مناطق خشک و کویری کشور شیوه ها و نوع گونه های گیاهی را به نحوی انتخاب کرده اند که علاوه بر حفظ سرسبزی، به حداقل منابع آبی نیاز دارند، در این زمینه صاحبنظران زبده ای هستند که می توان مشاوره های لازم را داشته و با الگو برداری ازشیوه های نوین به نتایج ثمربخش تری رسید.

استاندار البرز پیگیری مصوبه دولت در خصوص جانمایی نقاط پیش فرض تصفیه خانه های لوکال (محلی) در کلان‌شهر کرج را از وظایف شهرداری اعلام کرد و گسترش فضاهای سبز با بکار گیری شیوه های نوین را در دستور کار شهرداری قرار داده و بر ضرورت اجرایی شدن هر چه سریعتر آن تأکید کرد.

پیگیری مصوبات نشست پیشین شورای حفاظت از منابع آب در محورهای برگزاری جلسات منظم و مستمر حفاظت از منابع آبی در شهرستان ها، بررسی اطلاعات چاه های غیرمجاز و در دست بهره برداری مصارف شرب استان، پیگیری اقدامات اداره کل صنعت، معدن وتجارت پیرامون نصب کنتور هوشمند چاه های در دست بهره برداری شهرک ها و واحدهای صنعتی استان، رسیدگی به وضعیت چاه های غیرمجاز استان و خودداری از ارائه خدمات به متخلفان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.