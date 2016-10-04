تبیین مهدویت یکی از مبانی مهم سیاسی و فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله نورالله طبرسی شامگاه سه شنبه در دیدار اعضای بنیاد مهدویت مازندران گفت: از قرآن کریم چنین بر می‌آید که امامت، واقعیتی است که جهان لحظه‌ای بدون آن نمی‌تواند باقی بماند و تا انسانی روی زمین است وجود چنین امامی ضروری است، بنابراین وجود امام معصوم در عصر ما نیز امر مسلّم و غیر قابل تردید است.

وی با بیان اینکه اندیشه مهدویت به دلیل دارا بودن ویژگی های منحصر به فرد بسیار، یکی از توانمندترین عوامل رشد جامعه دینی ما است، اظهار کرد: طرح درست و گسترش این فرهنگ نورانی در جامعه، باعث رشد، بالندگی هر چه بیشتر جامعه و حفظ آن از فرو غلتیدن در فسادها و تباهی ها است.

نماینده ولی فقیه در مازندران با تاکید بر حمایت مسئولان استانی از بنیاد مهدویت مازندران، تصریح کرد: یکی از مبانی مهم فرهنگی و سیاسی ما تبیین مهدویت در جامعه است و مسئولان نباید از این امر غافل شونئ.

حجت الاسلام حسین نصوری مسئول بنیاد فرهنگی، پژوهشی مهدویت مازندران ، با اشاره به ضرورت تبیین، تبلیغ و ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه، گفت: موج عظیم اسلام‌خواهی در جهان و گرایش روزافزون جهانیان به این دین که موجب هراس و وحشت سردمداران کلیسا و دولت‌های غربی شده، نقشی اساسی در اقبال به اندیشه مهدویت دارد.

وی در تشریح برنامه های بنیاد مهدویت استان، اظهار کرد: در ۶ماه ابتدای سال بیش از ۵۰۰گواهینامه به شرکت‌کنندگان در دوره‌های آموزشی بنیاد مهدویت مازندران داده شد.

نصوری با تاکید بر ترویج فرهنگ مهدویت در جامعه، تصریح کرد: همایش‌های مختلفی ویژه بانوان و کودکان جهت ترویج فرهنگ مهدویت در نسل‌های آینده برگزار شد.

مسئول بنیاد فرهنگی، پژوهشی مهدویت مازندران با بیان اینکه مهدیه‌های استان ظرفیت مناسبی برای اهداف این بنیاد است، خاطرنشان کرد: بیش از ۱۸ هزار نفر در استان توسط بنیاد مهدویت آموزش دیدند.

وی با تاکید بر سرمایه‌گذاری در سنین پایین‌تر، اظهار کرد: اولین دوره تربیت مربی ویژه مربیان مهدهای کودک در استان برگزار می‌شود.