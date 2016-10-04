به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری گلستان، حسن صادقلو در جلسه شورای اداری شهرستان کردکوی ضمن تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام محرم و عزاداری امام حسین (ع)، تصریح کرد: خوشبختانه تفاهم خوبی در زمینه بیمه وجود دارد که حتی به عادی ترین مردم هم در روستاها فشار مالی نمی آورد و مدیران باید با ایجاد جاذبه زمینه را برای تمایل مردم به بیمه منازل و مزارع فراهم آورند.

وی خاطر نشان کرد: بیمه منازل را با توجه به نتایج مثبت و آرامش روانی شهروندان باید جدی گرفت و با استفاده از همه ظرفیت های موجود در راستای آن گام برداشت.

وی افزود: باید برنامه مدیریت جامع سیل در این شهرستان تدوین شود و بر اساس آن نقاطی که نیاز به پل، دیواره سازی، لایروبی، ایستگاه هایی برای آرام سازی رودخانه و طرح های آبخیز داری است مشخص شود.

وی یادآورشد: ممکن است برخی از سیل زدگان هنوز در شرایط اسکان مناسب قرار نداشته باشند که باید به فوریت شناسایی و با تامین منابع مالی نسبت به مقاوم سازی منازل آنها اقدام شود.

استاندار گلستان با تاکید بر اهمیت مسیر سیل زده در شهرستان کردکوی، گفت: این جاده معبری ملی و کشوری است و سیل اخیر هشداری برای مدیریت صحیح در این مسیر بود و باید مسئله گرفتگی پل ها در این مسیر هرچه سریعتر رفع شود.

صادقلو خواستار مشخص شدن نحوه ارائه تسهیلات به کشاورزان خسارت دیده و همچنین احداث هر چه سریعتر ایستگاه هواشناسی در شهرستان کردکوی شد.

وی افزود: یکی از درخواست های مسئولان شهرستان کردکوی برای جلوگیری از بروز مجدد سیل، احداث سد بر روی رودخانه غازی محله است که اگر تاثیر آن به تایید کارشناسان برسد مشکلی برای پیگیری احداث آن در مرکز استان وجود ندارد.

استاندار گلستان در بخش دیگری از سخنان خود حکومت را پدیده ای مردمی دانست و افزود: خدمت کردن به مردم باید با تواضع، مهربانی، احترام، رعایت منزلت و رفیقانه باشد و توجه داشته باشید که صدق نیت در اقدام و عمل کارمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

همچنین در جلسه شورای اداری شهرستان کردکوی که با حضور مدیران استانی و شهرستانی همراه بود، معاون عمرانی استاندار گلستان بر لزوم تجدید نظر در طراحی نیوجرسی های (جداول ترافیکی) برخی جاده های استان تاکید کرد و گفت: ایراد این نیوجرسی ها ممانعت از عبور آب به پایین جاده ها و خطرآفرینی فراوان در زمان بارندگی های شدید است.

رضا مروتی اظهار کرد: ایراد چند نقطه حادثه خیز گلستان با اجرای طرح های کارشناسانه در حال برطرف شدن است که تلاش می کنیم در دیگر جاده های استان هم این معایب برطرف شود.

وی به سیل مخرب اخیر در شهرستان کردکوی اشاره کرد و گفت: یکی از عوامل اصلی بروز این حادثه دست اندازی به حریم رودخانه ها است که باید مشکل را قبل از تکرار دوباره سیل برطرف کرد.

لازم به ذکر است در این جلسه فرماندار کردکوی گفت: در اثر وقوع سیل های اخیر تعدادی پل در این شهرستان دچار آسیب و خسارت شده است که اگر در وقت مناسب برای ترمیم و لایروبی آن ها اقدام نشود، وارد شدن خسارت بیشتر در بارش های شدید آینده دور از انتظار نیست.

مجتبی جمالی اظهار کرد: برخی از این پل ها عرض کمی داشته و قابلیت انتقال حجم فراوان آب در بارش های شدید را ندارند فلذا خود از عوامل بحران و خسارت هستند.

فرماندار کردکوی همچنین بر لزوم احداث سد بر روی رودخانه غازی محله کردکوی اشاره کرد و گفت: این سد علاوه بر جلوگیری از ورود آب به پایین دست در زمان های بارندگی، نگرانی مردم شهرستان در مورد کمبود منابع آبی را برطرف خواهد کرد.

جمالی ادامه داد: در زمان حاضر به کمک ۱۷ حلقه چاه آب شرب شهروندان کردکوی تامین می شود که مردم از کمبود و در عین حال بی کیفیت بودن آن گلایه دارند.

گفتنی است در این جلسه حجت الاسلام والمسلمین شاعری امام جمعه شهرستان کردکوی با اشاره به ایام محرم و هنگامه عزاداری سید الشهدا(ع)، اظهار کرد: مسئله امام حسین(ع) تنها برای ثواب نیست بلکه امام حسین(ع) معنای عزت، استقلال و بزرگواری است و حضور در مراسم عزاداری و مساجد حضوری سیاسی عبادی است.

همچنین در این جلسه شورای اداری مدیران کل بنیاد مسکن، آب منطقه ای، مدیریت بحران و همچنین مدیران شهرستانی راه و شهرسازی، آب منطقه ای، جهادکشاورزی، بنیاد مسکن، کمیته امداد، میراث فرهنگی، جمعیت هلال احمر و منابع طبیعی گزارشی از اقدامات و فعالیت های خود در زمینه سیل ارائه کردند.

گفتنی است بارش شدید باران در ۱۷ شهریور ماه در شهرستان کردکوی به مدت ۸ ساعت و به میزان ۱۵۰ میلی متر موجب جاری شدن سیل و خسارت قریب به ۳۲ میلیارد تومان به این شهرستان شد.