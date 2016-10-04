به گزارش خبرنگار مهر، احد جاودانی شامگاه سه شنبه در نشست ستاد یادواره شهدای اطلاعات منطقه شمال با بیان اینکه یک بخش جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های استان اختصاص به موضوع ایثار و شهادت داشت، تاکید کرد: رسانه های استان ستونی ویژه با موضوع ایثار و شهادت بازکنند.

وی افزود: در جشنواره سال آینده عملکرد رسانه ها در این حوزه در انتخاب برترین ها (داوریها) لحاظ شده و امتیاز محسوب می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، ضمن قدردانی از دست اندرکاران برگزاری مراسم یادواره شهدای اطلاعات – عملیات ، گفت: رسانه های استان این آمادگی را دارند تا این رویداد مهم فرهنگی را در سطح وسیعی پوشش خبری دهند.

جاودانی با اشاره به اینکه در سال گذشته با ابتکار خانه مطبوعات قرارگاه رسانه ای راهیان نور در مناطق عملیاتی جنوب راه اندازی شده بود، این اقدام را در جهت نشر ارزش های ایثار و شهادت بین فعالان رسانه ای استان مثبت ارزیابی کرد و بر تداوم آن تاکید کرد.