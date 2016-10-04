لزوم مقابله با دشمن در خارج از مرزها

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی شالیکار شامگاه سه شنبه در ستاد یادواره شهدای اطلاعات - عملیات در ساری افزود: اکنون تجارب رزمندگان شهدا در کشورهای اسلامی استفاده می شود و باید خط مرزی و دفاعی را از کشور دور کنیم.

فرمانده قرارگاه غدیر نیروی زمینی سپاه، با بیان اینکه فضای فرهنگی مطلوبی برای برگزاری این یادواره در استان و به میزبانی ساری فراهم شده است، افزود: رسانه های استان به ویژه روزنامه ها در زمینه اطلاع رسانی این یادواره همکاری خوبی داشتند و امیدواریم در روز برگزاری یادواره هم با بازتاب خبری این رویداد مهم فرهنگی ، را در سطح وسیعی داشته باشیم.

سردار شالیکار، در ادامه با تصریح اینکه یادواره ۳۲۳ شهید اطلاعات ، عملیات استان های شمالی به صورت مستقیم از مراکز سیمای سه استان شمالی مازندران، گیلان و گلستان پخش می شود، افزود: این یادواره از شبکه سراسری هم پخش خواهد شد.

وی، ضمن با اهمیت خواندن جایگاه نیروهای اطلاعات در زمان عملیات ها، گفت: بیشترین آسیبهای اولیه در هر عملیات متوجه رزمندگان شناسایی بود، به همین دلیل مظلوم ترین رزمندگان نیروهای اطلاعات عملیات و گروهای تخریب بودن که قبل شروع هر عملیاتی نیروهای اطلاعات عملیات منطقه را شناسایی می کردند و نه تنها قبل از عملیات، بلکه در زمان و بعد آن نیز درگیر بودند.

رئیس ستاد یادواره شهدای اطلاعات استانهای شمالی، اظهار کرد: یادواره شهدای اطلاعات عملیات استانهای مازندران، گیلان و گلستان با حضور یگانهای نیروی زمینی آموزشگاه المهدی، خانواده‌های شهدای سه استان مازندران، گیلان، گلستان و با سخنرانی سردار سلامی جانشین فرمانده کل سپاه و مداحی حاج صادق آهنگران و مجری گری اقبال نظام اسلامی در ساعت ۹ صبح روز پنج شنبه ۱۵ مهر مصادف با چهارم محرم در پارک ملل برگزار می شود.

سردار شالیکار، ادامه داد: شهید املاکی و شهید حسن غفاری از شهدای شاخص اطلاعات عملیات استانهای شمالی هستند که سردیس های این شهداء در روز برگزاری یادواره رونمایی و با انتقال به استانهایشان در گیلان و گلستان جانمایی می شوند.

وی، شهدای اطلاعات و عملیات را خط شکنان عملیات ها خواند و گفت: از سردیس سردار طوسی به عنوان شهید ملی اطلاعات هم در روز قبل از برگزاری یادواره ۳۲۳ شهید اطلاعات عملیات استانهای شمالی رونمایی و سپس سردیس سردار طوسی در ساری جانمایی و نصب می شود.

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال کشور( نیروی زمینی سپاه)، با یادآوری اینکه تندیسی از معاونت اطلاعات با نام مبارک ۳۲۳ شهید اطلاعات در پارک قائم رونمایی می شود، تصریح کرد: رونمایی از چند کتاب با موضوع دفاع مقدس دیگر بخش های این یادواره است.