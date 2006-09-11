راهپيمايي 11 سپتامبر و صدمين سال فلسفه ضد خشونت گاندي برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع اينترنتي، مؤسسه گاندي در ايالت تنسي اين راهپيمايي را برگزار مي كند و در راهپيمايي بين اديان " وحدت" نيز شركت خواهد كرد.

آرون گاندي پايه گذار اين مؤسسه ، نوه مهاتما گاندي، گفت: اين مؤسسه 100 سال پيش هنگامي كه جنبش ضد خشونت گاندي شكل گرفت وي تصور مي كرد اين روز روز نيايش، صلح و مصالحه عليه تروريسم و ديگر اشكال خشونت سراسر جهان است.

وي افزود: در شرايطي كه مردم آمريكا 95 سال پس از آن يازدهم سپتامبر را روز تاريك عزاداري و نااميدي تلقي كردند كه نمي توان اميد و هماهنگي را جايگزين آن كرد، تأكيد بر اينكه امروز يازدهم سپتامبر و صدمين سال آغاز ساتياگرا ( فلسفه ضد خشونت گاندي) بوده بسيار حائز اهميت تلقي مي شود.

اين راهپيمايي به يك همايش با عنوان" مبارزه با خشونت در عصر تروريسم: در جاي پاي گاندي" منتهي مي شود كه از سوي مؤسسه گاندي در دانشگاه جورج تاون برگزار خواهد شد.

همايش " مبارزه با خشونت" با هدف نزديك كردن سياستگذاران، متصديان رسانه اي، فعالان و آموزگاران برگزار مي شود تا اين امر كه چگونه فعالان مي توانند در راستاي افزايش تأثير اقدامات خود با يكديگر همكاري كنند، مورد بررسي قرار گيرد.

آرون گاندي اين همايش را با سخنراني تحت عنوان " اگر امروز گاندي زنده بود چه مي كرد؟" آغاز مي كند. مبارزه با خشونت در عصر تروريسم، تصور جهان بدون خشونت، سهيم شدن در نسل آينده صلح سازان از جمله محورهايي هستند كه در اين همايش مورد بحث و بررسي قرار خواهند گرفت .

اقليت مسلمان آمريكا نيز امروز به مناسبت پنجمين سالگرد حوادث تروريستي يازدهم سپتامبر يك مراسم نيايش بين اديان و همايشي را تحت عنوان " شفاي ملت: دستورالعمل مسلمان آمريكايي براي امنيت، آزادي و صلح" برگزار مي كنند.