به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران امروز در بخشی از نشست خبری خود با اشاره به تخلف ۵ نفر از اعضای هیأت مدیره قبلی این سازمان مبنی بر دریافت ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات برای یک شرکت با سپرده گذاری ۴۰ میلیارد تومانی، گفته بود: هیأت مدیره سابق این سازمان (دوره ششم) با مصوبه هیأت مدیره که ۵ نفر آن را امضا کرده بودند این ۴۰ میلیارد تومان در یکی از شعب بانک شهر سپرده‌گذاری شده و سپس مبلغ ۳۲ میلیارد تومان تسهیلات به نفع یک شرکت خصوصی دریافت کرده بودند.

بیطرف همچنین از شکایت کیفری سازمان نظام مهندسی بر علیه یکی از شعب بانک شهر در دستگاه قضایی خبرداد و گفته بود: در این شعبه سند وثیقه امضا بوده و اقدامات جعلی بر روی کپی سند وثیقه اطلاعات مختلف نوشته شده است.

متن جوابیه بانک شهر که در اختیار رسانه ها قرار گرفته به شرح زیر است:

مدیران مسئول محترم رسانه‌های سراسری کشور

ضمن احترام، به دنبال موضوعات مطرح شده در نشست خبری سازمان نظام مهندسی استان تهران در تاریخ ۱۳ مهرماه ۹۵ در خصوص "شکایت کیفری نظام مهندسی از بانک شهر"، مرکز ارتباطات و روابط‌عمومی این بانک، به منظور شفاف‌سازی و تنویر افکارعمومی، پاسخی را به شرح تصویر زیر تقدیم حضور می‌کند.

بنابراین، این مرکز ضمن قدردانی از تعامل و همکاری اصحاب رسانه‌ در انعکاس صحیح و مناسب اخبار و رویدادها، تقاضا دارد این جوابیه به نحو شایسته از طریق آن رسانه محترم، منتشر شود.

جناب آقای مهندس بی طرف

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی استان تهران

با سلام و ادب

پیرو مطالب عنوان شده در بخشی از نشست خبری جنابعالی در تاریخ ۱۳۹۵/۷/۱۳ و مطالبی که در خلال این نشست در خصوص بانک شهر و تفاسیر جنابعالی از شکایت کیفری سازمان نظام مهندسی استان تهران از این بانک برشمرده شده و در برخی رسانه ها منتشر شده و با توجه به کذب و بی پایه و اساس بودن مطالب عنوان شده مواردی را به شرح ذیل اعلام می دارد:

۱- اقدامات شعبه اعلامی توسط جنابعالی در اعطای تسهیلات و اخذ وثائق و تنظیم عقود بانکی کاملا منطبق بر مقررات بانک مرکزی و در چارچوب قوانین صورت پذیرفته است.

۲- وثیقه گذاری سپرده سازمان نظام مهندسی استان تهران بنا به درخواست و توافق هیئت مدیره وقت آن سازمان و تسهیلات گیرنده بوده است که این مهم نیز در حیطه مقررات بانک مرکزی صورت پذیرفته است.

۳-امضاء و مهر قرارداد توثیق نیز مطابق عرف نظام بانکداری انجام شده و هیچ گونه جعلی توسط شعبه صورت نگرفته، بلکه ادعای جعل، اختلاف بین دو هیئت مدیره فعلی و قبلی سازمان نظام مهندسی استان تهران می باشد که در مرحله انجام کارشناسی است.

خاطرنشان می سازد در شرایطی که شکایت آن سازمان علیه هیئت مدیره وقت سازمان نظام مهندسی استان تهران در بارپرسی محترم در حال رسیدگی بوده و تاکنون به صدور حکم منجر نشده است اعلام جعل و انتساب آن به بانک شهر ضمن آنکه حاکی از بی اطلاعی جنابعالی از موضوعات مطروحه در دعواهای بین دو هیئت مدیره است، نشر اکاذیب تلقی گردیده و این بانک حق اقدام قضایی را برای خود محفوظ می داند.

محمد کیایی

معاون شعب و توسعه بازاریابی