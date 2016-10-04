۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۵۹

نیکلا سارکوزی:

ترکیه به اروپا تعلق ندارد/ اسلام نباید با تروریست‌ ها آمیخته شود

نامزد انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۷ فرانسه، ترکیه را به اروپا متعلق ندانست و بر لزوم آمیخته نکردن اسلام با تروریست ها تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، نامزد انتخابات ریاست جمهوری آتی فرانسه در اظهاراتی اعلام کرد که ترکیه به اروپا تعلق ندارد.

«نیکلا سارکوزی» رهبر حزب جمهوری‌ خواه فرانسه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ این کشور امروز در اظهاراتی در شهر «استراسبورگ» اعلام کرد: ترکیه به اتحادیه اروپا تعلق ندارد؛ بلکه متعلق به آسیا است. فرانسه و آلمان نیمی از درآمدهای اتحادیه اروپا را تأمین می‌کنند و لذا این دو کشور نیز باید رهبری اتحادیه اروپا را بر عهده داشته باشند.

رهبر حزب جمهوری‌ خواه فرانسه تأکید کرد: ترکیه کشوری با تمدن بزرگ و تاریخی عظیم است، اما نباید در اتحادیه اروپا حضور داشته باشد.

نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ در ادامه تصریح کرد: فرانسه باید نوع منحصر به فردی از اسلام را داشته باشد. اسلام نباید با تروریست‌ ها آمیخته شود.

