حزب الله: مبارزه با داعش باید ریشه ای باشد نه کلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، حزب الله لبنان اقدام تروریستی جدید داعش در منطقه الحسکه در شرق سوریه که به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان انجامید را محکوم کرد.

در بیانیه حزب الله آمده است: این جنایت موضوع عجیبی از این گروه تروریستی که -احدی از دست شرارتهای آن در امان نیست، ارتباطی با اسلام ندارد و با انسانیت و فطرت پاک انسانی بیگانه است- نیست.

حزب الله لبنان بیان کرد: حامیان این گروه تروریستی در غرب و جهان عرب، ادعا می کنند که با آن می جنگند درحالی که با همه ابزار و در راستای منافع گروهی حرکت می کنند که هدف اساسی آن ضربه زدن به مقاومت و مقابله با کشورهایی است که در برابر گسترش نفوذ غربی-صهیونیستی در منطقه ما ایستاده اند.

در این بیانیه آمده است: مبارزه با این اقدامات تروریستی با حرف زدن و ضربات تنبیهی میسر نمی شود بلکه باید جنگ اساسی که ریشه های این تفکر تروریستی را برکند، به مقابله با آن رفت تا اثری از آن در جهان ما نماند.

حزب الله در پایان به خانواده قربانیان تسلیت گفت و برای زخمی شدگان آرزوی شفای عاجل آرزو کرد و خواستار بالا بردن موج محکومیت این گروه و نیروها و کشورهایی که حامی آن هستند و رسوا کردن طرح ها و کشف جنایات آنها شد.