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۱۳ مهر ۱۳۹۵، ۲۱:۲۰

در ادامه سفر به جنوب شرق آسیا؛

روحانی از ویتنام به مالزی می‌رود

روحانی از ویتنام به مالزی می‌رود

رییس جمهور اسلامی ایران در ادامه سفر خود به منطقه آسیای جنوب شرقی، روز جمعه و پس از ‏پایان سفر رسمی به ویتنام، عازم کوالالامپور پایتخت مالزی می شود.‏

پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رئیس جمهور پس از سفر به ویتنام به مالزی می رود، گفت: رییس جمهور در ‏مدت اقامت خود در کوالالامپور با مقامهای ارشد مالزی در خصوص روابط دو جانبه، از جمله در ‏عرصه های مختلف اقتصادی و همکاری های صنعتی وتکنولوژیکی گفتگو خواهد کرد‎.‎

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور دیدار با نخست وزیر مالزی، مذاکره هیاتهای عالیرتبه دوکشور ‏و نشست با نخبگان مالزی را از جمله برنامه های پیش بینی شده  روحانی در کوالالامپور ذکر کرد.‏

اسماعیلی ادامه داد: رییس جمهوری در آخرین مرحله از ‏سفر خود به منطقه آسیای جنوب شرقی و برای شرکت در دومین اجلاس سران مجمع گفت و گوی ‏همکاری های آسیا، ACD، راهی بانکوک پایتخت تایلند می شود.‏

وی افزود: روحانی در دومین اجلاس سران مجمع گفت وگوی همکاری های آسیا‎ (ACD)  ‎که متشکل از ۳۴ کشور ‏آسیایی است، ضمن سخنرانی، مواضع کشورمان را تبیین و در حاشیه اجلاس نیز دیدارهایی با مقامهای ارشد ‏شماری از کشورها خواهد داشت.

این اجلاس با هدف رشد و توسعه در قاره آسیا، ۸ تا ۱۰ اکتبر (۱۷ تا ۱۹ مهرماه) در بانکوک برگزار ‏می شود‎.‎

مجمع گفت و گوی همکاری آسیا سال ۲۰۰۲ در جهت تعامل نزدیکتر اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا، ‏شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و اتحادیه کشورهای ‏جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) تاسیس شد‎.‎

افزایش همکاری های اقتصادی و رشد و توسعه کشورهای آسیایی، همکاری های فرهنگی، گردشگری، ‏کشاورزی، محیط زیست و حمل و نقل از جمله اهداف این مجمع به شمار می رود‎.‎

به گفته اسماعیلی، نمایندگانی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر رییس جمهوری در این کشورها حضور ‏دارند و روابط تجاری را با همتایان خود مورد بررسی قرار خواهند داد‎.‎

کد مطلب 3787619

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    نظرات

    • کارمند ۰۵:۴۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۴
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      پاسخ
      آقای روحانی در سفر به مالزی لطفا تکلیف وضعیت مدرسه دولتی امام خمینی مالزی رو مشخص کنید. چگونه است که این مدرسه دولتی قدرت صدور ویزا برای دانش آموزان خود را ندارد که حق آنست ولی مدرسه خصوصی رانتی معرفت این مجوز را در اختیار دارد آیا این به سخره گرفتن اعتبار دولت نیست که عده ای با رانت این معضل را برای معلمین و دانش آموزان و علی الخصوص والدین مظلوم تحمیل کرده اند این بود وعده مبارزه با رانت و بی عداتی و اعتدال!!!

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