پرویز اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رئیس جمهور پس از سفر به ویتنام به مالزی می رود، گفت: رییس جمهور در ‏مدت اقامت خود در کوالالامپور با مقامهای ارشد مالزی در خصوص روابط دو جانبه، از جمله در ‏عرصه های مختلف اقتصادی و همکاری های صنعتی وتکنولوژیکی گفتگو خواهد کرد‎.‎

معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رییس جمهور دیدار با نخست وزیر مالزی، مذاکره هیاتهای عالیرتبه دوکشور ‏و نشست با نخبگان مالزی را از جمله برنامه های پیش بینی شده روحانی در کوالالامپور ذکر کرد.‏

اسماعیلی ادامه داد: رییس جمهوری در آخرین مرحله از ‏سفر خود به منطقه آسیای جنوب شرقی و برای شرکت در دومین اجلاس سران مجمع گفت و گوی ‏همکاری های آسیا، ACD، راهی بانکوک پایتخت تایلند می شود.‏

وی افزود: روحانی در دومین اجلاس سران مجمع گفت وگوی همکاری های آسیا‎ (ACD) ‎که متشکل از ۳۴ کشور ‏آسیایی است، ضمن سخنرانی، مواضع کشورمان را تبیین و در حاشیه اجلاس نیز دیدارهایی با مقامهای ارشد ‏شماری از کشورها خواهد داشت.

این اجلاس با هدف رشد و توسعه در قاره آسیا، ۸ تا ۱۰ اکتبر (۱۷ تا ۱۹ مهرماه) در بانکوک برگزار ‏می شود‎.‎

مجمع گفت و گوی همکاری آسیا سال ۲۰۰۲ در جهت تعامل نزدیکتر اتحادیه اقتصادی اروپا و آسیا، ‏شورای همکاری کشورهای عرب خلیج فارس، انجمن ملل آسیای جنوب شرقی و اتحادیه کشورهای ‏جنوب شرق آسیا (آ.سه.آن) تاسیس شد‎.‎

افزایش همکاری های اقتصادی و رشد و توسعه کشورهای آسیایی، همکاری های فرهنگی، گردشگری، ‏کشاورزی، محیط زیست و حمل و نقل از جمله اهداف این مجمع به شمار می رود‎.‎

به گفته اسماعیلی، نمایندگانی از بخش خصوصی کشورمان نیز همزمان با سفر رییس جمهوری در این کشورها حضور ‏دارند و روابط تجاری را با همتایان خود مورد بررسی قرار خواهند داد‎.‎