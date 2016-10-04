به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه سه شنبه در جلسه مبلمان شهری خرم آباد با بیان اینکه زندگی در شهر خرم آباد برای شهروندان دارای هزینه بالایی است، اظهار داشت: این شهر برای شهرداری خرم آباد هزینه ای دو برابر دارد چرا که درصد قابل توجهی از شهروندان به صورت «کمی» زندگی می کنند و تنها به کمیت توجه دارند.

وی بیان داشت: «کمی» زندگی کردن در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت هزینه شهرداری را دو برابر می کند.

استارت کلان شهر شدن خرم آباد زده شود

استاندار لرستان با اشاره به اینکه شهر خرم آباد گرفتار موضوع «کمی» زندگی کردن افراد است، گفت: ۱۲۷ هزار واحد تجاری، مسکونی، اداری، فرهنگی و ... در خرم آباد وجود دارد که حدود ۹ درصد این واحدها عوارض پرداخت می کنند.

بازوند با بیان اینکه شهرداری هرساله برای جمع آوری زباله های سطح شهر حدود ۱۶ میلیارد تومان هزینه پرداخت می کند، عنوان کرد: خروجی کمی زندگی کردن و توجه به کمیت در شهر مهاجرت افراد از آن شهر به شهرهای دیگر است.

وی مهاجرت افراد از یک شهر به شهر دیگر را کاری خطرناک دانست و اضافه کرد: مسئولان باید به فکر خوب زندگی کردن افراد باشند.

استاندار لرستان اظهار داشت: کسی که در شهر زندگی می کند به دنبال امنیت و آرامش است.

بازوند با اشاره به اینکه شهر خرم آباد در کوریدور شمال - جنوب قرار گرفته است، افزود: در این ماه باید استارت کلان شهر شدن خرم آباد زده شود.

امکان تعریف شهر جدیدی در نزدیکی شهر خرم آباد وجود دارد

وی با بیان اینکه اولین شاخص هر شهر برای تبدیل شدن به کلان شهر جمعیت آن است، افزود: جمعیت هر کلان شهر باید ۵۰۰ هزار نفر باشد که در این راستا خرم آباد به این شاخص نزدیک است.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه برای کلان شهر شدن خرم آباد باید تعدادی از روستاهای حاشیه را وارد شهر کنیم، گفت: کلان شهر شدن باید تحت مدیریت جامعی واقع شود.

بازوند با بیان اینکه یکی دیگر از شاخصه های کلان شهر شدن وجود فرودگاهی است که مرتب پرواز داشته باشد، عنوان کرد: تعداد تخت بیمارستان، تعداد سرانه فضای سبز، مبلمان شهری خوب و ... جزء شاخصه هایی است که باید برای کلان شهر شدن در نظر گرفته شود.

وی با اشاره به اینکه امکان تعریف شهر جدیدی در نزدیکی شهر خرم آباد وجود دارد، افزود: با احداث این شهر جدید کسانی که تمایل به زندگی در خانه ویلایی دارند می توانند در آنجا زندگی کنند.

استاندار لرستان با بیان اینکه بعضی از افراد در حال حاضر در آپارتمان ها زندگی می کنند، گفت: این در حالیست که بعضی دیگر از افراد تمایل دارند که در خانه های ویلایی زندگی کنند.

شهر خرم آباد نیازمند مبلمان ویژه ای است

بازوند شهر را به موجودی زنده تعبیر کرد و بیان داشت: این موجود زنده نیاز به مراقبت دارد و در غیر اینصورت بر پیکره آن صدمه وارد می شود که درمان آن کار بسیار دشواری است.

وی در رابطه با مبلمان شهری شهر خرم آباد اظهار داشت: شهر خرم آباد به عنوان شهر گردشگری شناخته شده و موقعیت توپوگرافی آن موقعیت ویژه ایی است.

استاندار لرستان با اشاره به اینکه ما نمی توانیم از منابع آب خارج شده از درون شهر به عنوان نعمت خدادادی استفاده کنیم، بیان داشت: به استثناء شهرهای شمالی در هیچ جای ایران شهری وجود ندارد که حدود سه یا چهار متر مکعب بر ثانیه آب از دل آن خارج شود.

بازوند با تاکید بر اینکه شهرخرم آباد نیازمند مبلمان ویژه ای است، افزود: تعداد زیادی از مبلمان شهری خرم آباد تکراری هستند.

استاندار لرستان با بیان اینکه از همه نمادها باید در شهر خرم آباد استفاده شود، تصریح کرد: در استان نمادهای فراوانی وجود دارد که می تواند در خور توجه افراد واقع شود.

بازوند با تاکید بر اینکه سرویس های بهداشتی شهر، نظافت شهر، رنگ آمیزی شهر، چراغانی شهر و ... باید مورد توجه شهرداری واقع شوند، اضافه کرد: امیدواریم برای نوروز ۹۵ دغدغه و نگرانی های شهر خرم آباد کاسته شود.

ساماندهی رودخانه خرم آباد مطالبه جدی مردم است

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه مشورت در انجام هر فعالیت کاری ارزشمند است، عنوان کرد: در صورتی که شهرداری می خواهد المانی را احداث کند حتما باید از یک اتاق فکر استفاده بهره بگیرد.

استاندار لرستان با تاکید بر اینکه استفاده از عقل جمعی بهتر از عقل تک نفری است، گفت: المان های شهری باید متناسب با تمامی سلیقه های افراد باشند.

بازوند با بیان اینکه المان ها اغلب مجسمه هستند و می توانند حاوی پیام باشند، تصریح کرد: هر مجسمه می تواند نماد موضوعی از قبیل کار، فرهنگ، داشته های استان و ... باشد که این امر استقبال افراد را به دنبال خواهد داشت.

وی به ورودی های شهر خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: ورودی های شهر خرم آباد را باید سامان داد.

استاندار لرستان در بخش دیگری از سخنان خود به ساماندهی رودخانه خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این امر یکی از مطالبات جدی مردم و مسئولان شهر خرم آباد بوده که پس از سه سال هنوز به سرانجام نرسیده است.

بازوند با بیان اینکه پیشنهاد دهنده ساماندهی رودخانه خرم آباد وزیر کشور بوده است، گفت: حداقل تا پایان سال جاری دو کیلومتر از رودخانه خرم آباد ساماندهی شود در غیر این صورت مصوبه ساماندهی رودخانه لغو خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مشکلات زیادی در رابطه با روشنایی در سطح شهر وجود دارد، افزود: بعضی از خیابان های سطح شهر خرم آباد تاریک هستند و از روشنایی خوبی برخوردار نیستند.