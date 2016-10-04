به گزارش خبرنگار مهر، محمد اصلانی شامگاه سه شنبه در جلسه مبلمان شهری شهر خرم آباد با بیان اینکه فضای حاکم فکری بر لرستان این است که تمامی کارها را استاندار باید انجام دهد، اظهار داشت: وظیفه استانداری طرح موضوع، روشنگری موضوع، نظارت و ابداع ایده است.

وی با اشاره به اینکه روح تعهد کاری در لایه های مختلف استان به خصوص قسمت های اداری بسیار ضعیف است، گفت: ما در استان لرستان ناچار هستیم خودمان پای کار بیاییم و کار را انجام دهیم.

معاون عمرانی استانداری لرستان بیان داشت: کمیته ای مبنی بر تدوین طرح مبلمان شهری با عضویت دستگاه های ذیربط و با مسئولیت شهرداری شهر در خرم آباد تشکیل شود.

اصلانی با تاکید بر اینکه طرح مبلمان شهری باید به گونه ای طراحی شود که تا ۱۰ سال آینده همه طرح و مشخصات دیگر بخش ها نیز در آن مشخص شده باشد، افزود: ما باید طرحی داشته باشیم که بر اساس آن کلان شهر بودن خرم آباد را مصوب کنیم.

وی اضافه کرد: در صورتی که ما بتوانیم خرم آباد را به صورت کلان شهر مصوب کنیم به طور حتم محاسن و دستاوردهای عظیمی برای شهر خواهد داشت که سال های زیادی می تواند خرم آباد را بیمه کند.

معاون عمرانی استانداری لرستان با تاکید بر اینکه شهردار خرم آباد باید بر دریافت عوارض اهتمام ویژه ای داشته باشد، عنوان کرد: باید به شهروندان گفنه شود که لازمه دریافت خدمات به موقع از شهرداری پرداخت عوارض است.

وی با بیان اینکه در شهر خرم آباد هر ۲۴ ساعت یک بار زباله ها جمع آوری می شوند، تصریح کرد: این در حالیست که در شهر بزرگی مانند اصفهان زباله ها هر ۳۶ ساعت یک بار جمع آوری می شوند زیرا فرهنگ آن ها ایجاب می کند که اقدام به تولید کمتر زباله کنند و زباله را راس ساعت مقرر در مکان مخصوص خود قرار دهند.

معاون عمرانی استانداری لرستان اضافه کرد: شهرداری شهر خرم آباد باید اتاق فکر قوی داشته باشد.

اصلانی با اشاره به اینکه بسیاری از واحدهای مسکونی شهر خرم آباد پلاک گذاری نشده اند، گفت: همچنین اکثر خیابان ها و بلوارهای شهر خرم آباد تابلو ندارند.