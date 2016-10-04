«بان کی مون» شهرک سازی های جدید رژیم صهیونیستی را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «فرحان حق» سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه شنبه اعلام کرد که «بان کی مون» تصمیم اخیر صهیونیست ها برای احداث ۹۸ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری اشغالی را که قرار است در نزدیکی شهرک صهیونیستی «جیلو» احداث شوند محکوم می کند.

بان کی مون همچنین احداث یک منطقه صنعتی جدید از سوی رژیم صهیونیستی در غرب رام الله را محکوم کرد.

لازم به ذکر است که رژیم صهیونیستی در تازه ترین دور شهر ک سازی ها با احداث ۹۸ واحد مسکونی جدید برای شهرک نشینان در کرانه باختری موافقت کرد.

سازمان صهیونیستی «صلح اکنون» که از طرف های مخالف شهرک سازی های رژیم صهیونیستی به شمار می رود، از طرح شهرک سازی جدید این رژیم برای احداث ۹۸ واحد مسکونی جدید در کرانه باختری خبر داد.

سخنگوی این سازمان خاطر نشان کرد در حالی که مقامات جهان در مراسم تدفین «شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی شرکت کرده بودند، دولت صهیونیستی مانع جدیدی بر سر راه حل تشکیل دو کشور و همزیستی مسالمت‌ آمیز آنها قرار داد.

بر اساس این گزارش واحدهای مسکونی جدید در نزدیکی شهرک صهیونیستی «جیلو» واقع در شمال رام الله احداث خواهند شد.

این اقدام صهیونیست ها اندکی پس از آن صورت می گیرد که «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در خوش خدمتی مجانی به صهیونیست ها در مراسم تدفین «شیمون پرز» رئیس سابق رژیم صهیونیستی که جنایات زیادی علیه مردم فلسطین در کارنامه دارد، حضور یافت.